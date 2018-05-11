вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучанин торгував зброєю, яку привіз із зони АТО. ФОТО

Лучанин торгував зброєю, яку привіз із зони АТО. ФОТО
Викрили 53-річного лучанина, який зберігав вдома цілий арсенал зброї.

Слідство встановило, що чоловік незаконно зберігає та збуває зброю, яку привіз із зони АТО, де служив у складі добровольчого батальйону, - інформує Волинська обласна прокуратура.

Так, 26 листопада, у ході проведення санкціонованих судом обшуків в оселі та автомобілях волинянина правоохоронці вилучили два пістолети зі спорядженими магазинами, три ручні гранати, майже 400 набоїв, пристрої для безшумної стрільби, вісім споряджених магазинів та складові частини й механізми до різних видів вогнепальної зброї (стволи, штики, затвори, ударно-спускові механізми), два ножі, вогнепровідні шнури та мобільний телефон

Прокурори наполягатимуть на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Лучанин торгував зброєю, яку привіз із зони АТО. ФОТО
Лучанин торгував зброєю, яку привіз із зони АТО. ФОТО
Лучанин торгував зброєю, яку привіз із зони АТО. ФОТО
Лучанин торгував зброєю, яку привіз із зони АТО. ФОТО
Лучанин торгував зброєю, яку привіз із зони АТО. ФОТО
Лучанин торгував зброєю, яку привіз із зони АТО. ФОТО
Лучанин торгував зброєю, яку привіз із зони АТО. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зброя, лучанин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як на ЖК «Юпітер» святкували День сусіда. ВІДЕО*
Сьогодні, 17:16
Рибпатруль передав понад 100 кг риби до Луцького зоопарку
Сьогодні, 17:10
Лучанин торгував зброєю, яку привіз із зони АТО. ФОТО
Сьогодні, 16:55
На Волині знищили понад 500 браконьєрських сіток. ФОТО
Сьогодні, 16:28
Як працює ProzorroMarket у реаліях сьогодення*
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
На дачі у лучанина знайшли десятки одиниць зброї та сотні боєприпасів. ФОТО На дачі у лучанина знайшли десятки одиниць зброї та сотні боєприпасів. ФОТО
15 травень, 18:15
Волинянину, який застрелив лучанина у лісі, обрали запобіжний захід Волинянину, який застрелив лучанина у лісі, обрали запобіжний захід
27 квітень, 11:28
У лучанина вилучили мисливський обріз У лучанина вилучили мисливський обріз
11 травень, 2018, 12:15
П'яний лучанин кидався на продавчиню через те, що вона попросила його одягнути маску П'яний лучанин кидався на продавчиню через те, що вона попросила його одягнути маску
23 листопад, 16:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Житомирі стоматолог намагався вбити свою директорку
Сьогодні, 17:20
 0
Як на ЖК «Юпітер» святкували День сусіда. ВІДЕО*
Сьогодні, 17:16
 0
Рибпатруль передав понад 100 кг риби до Луцького зоопарку
Сьогодні, 17:10
 0
Лучанин торгував зброєю, яку привіз із зони АТО. ФОТО
Сьогодні, 16:55
 0
На Волині знищили понад 500 браконьєрських сіток. ФОТО
Сьогодні, 16:28
 0
Медіа
відео
1/8