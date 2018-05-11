Лучанин торгував зброєю, яку привіз із зони АТО. ФОТО
Сьогодні, 16:55
Викрили 53-річного лучанина, який зберігав вдома цілий арсенал зброї.
Слідство встановило, що чоловік незаконно зберігає та збуває зброю, яку привіз із зони АТО, де служив у складі добровольчого батальйону, - інформує Волинська обласна прокуратура.
Так, 26 листопада, у ході проведення санкціонованих судом обшуків в оселі та автомобілях волинянина правоохоронці вилучили два пістолети зі спорядженими магазинами, три ручні гранати, майже 400 набоїв, пристрої для безшумної стрільби, вісім споряджених магазинів та складові частини й механізми до різних видів вогнепальної зброї (стволи, штики, затвори, ударно-спускові механізми), два ножі, вогнепровідні шнури та мобільний телефон
Прокурори наполягатимуть на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Слідство встановило, що чоловік незаконно зберігає та збуває зброю, яку привіз із зони АТО, де служив у складі добровольчого батальйону, - інформує Волинська обласна прокуратура.
Так, 26 листопада, у ході проведення санкціонованих судом обшуків в оселі та автомобілях волинянина правоохоронці вилучили два пістолети зі спорядженими магазинами, три ручні гранати, майже 400 набоїв, пристрої для безшумної стрільби, вісім споряджених магазинів та складові частини й механізми до різних видів вогнепальної зброї (стволи, штики, затвори, ударно-спускові механізми), два ножі, вогнепровідні шнури та мобільний телефон
Прокурори наполягатимуть на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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