Лучанин торгував зброєю, яку привіз із зони АТО. ФОТО

Викрили 53-річного лучанина, який зберігав вдома цілий арсенал зброї.Слідство встановило, що чоловік незаконно зберігає та збуває зброю, яку привіз із зони АТО, де служив у складі добровольчого батальйону, - інформує Волинська обласна прокуратура.Так, 26 листопада, у ході проведення санкціонованих судом обшуків в оселі та автомобілях волинянина правоохоронці вилучили два пістолети зі спорядженими магазинами, три ручні гранати, майже 400 набоїв, пристрої для безшумної стрільби, вісім споряджених магазинів та складові частини й механізми до різних видів вогнепальної зброї (стволи, штики, затвори, ударно-спускові механізми), два ножі, вогнепровідні шнури та мобільний телефонПрокурори наполягатимуть на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.