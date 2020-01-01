Волинські прикордонники посеред ночі затримали цигаркового контрабандиста-втікача. ФОТО

Прикордонники Луцького загону припинили чергову спробу незаконно перенести через кордон білоруські сигарети.27 листопада ввечері прикордонний наряд відділення «Гута» виявив осіб, які незаконно перетнули білорусько-український кордон, щоб перенести цигарки, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Троє чоловіків носили пакунки з Білорусі в Україну по дерев’яній дошці, яка слугувала їм містком через меліоративний канал на кордоні. Під час затримання пачкарі покидали свої ноші та кинулися врізнобіч. Одного з втікачів прикордонники наздогнали, ним виявився житель прикордоння 1989 року народження. Особи решти зловмисників з’ясовують.Всього у дев’яти пакунках пачкарів прикордонники нарахували 4500 пачок цигарок білоруського виробництва.Контрабандний товар доставили до прикордонного підрозділу та передадуть представникам Держмитслужби. Відносно затриманого громадянина склали документи про адмінправопорушення.