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Волинські прикордонники посеред ночі затримали цигаркового контрабандиста-втікача. ФОТО

Волинські прикордонники посеред ночі затримали цигаркового контрабандиста-втікача. ФОТО
Прикордонники Луцького загону припинили чергову спробу незаконно перенести через кордон білоруські сигарети.

27 листопада ввечері прикордонний наряд відділення «Гута» виявив осіб, які незаконно перетнули білорусько-український кордон, щоб перенести цигарки, повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

Троє чоловіків носили пакунки з Білорусі в Україну по дерев’яній дошці, яка слугувала їм містком через меліоративний канал на кордоні. Під час затримання пачкарі покидали свої ноші та кинулися врізнобіч. Одного з втікачів прикордонники наздогнали, ним виявився житель прикордоння 1989 року народження. Особи решти зловмисників з’ясовують.

Всього у дев’яти пакунках пачкарів прикордонники нарахували 4500 пачок цигарок білоруського виробництва.

Контрабандний товар доставили до прикордонного підрозділу та передадуть представникам Держмитслужби. Відносно затриманого громадянина склали документи про адмінправопорушення.

Волинські прикордонники посеред ночі затримали цигаркового контрабандиста-втікача. ФОТО
Волинські прикордонники посеред ночі затримали цигаркового контрабандиста-втікача. ФОТО
Волинські прикордонники посеред ночі затримали цигаркового контрабандиста-втікача. ФОТО
Волинські прикордонники посеред ночі затримали цигаркового контрабандиста-втікача. ФОТО

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Теги: українсько-білоруський кордон, контрабанадисти, Волинь
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