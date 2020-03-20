Як працює ProzorroMarket у реаліях сьогодення*





Багато інструкцій щодо діяльності замовника у базовій системі електронних закупівель (ЕСЗ) та консультаційних пабліків від «прозорих» блогерів є у відкритому доступі в Інфобоксі. Через те, що Маркет недавно запрацював, у користувачів системи все ще лишаються базові питання. Для участі у закупівельному процесі не тільки на Prozorro



Вибір постачальника



При освоєнні бюджетних коштів через Маркет покупки з однаковим CPV-маркером товару до 50 тисяч складаються у кошик замовлення, як у звичайному інтернет-магазині. Після вибору позицій, замовник переходить до оформлення. Протягом двох діб постачальник має вийти на зв’язок та підтвердити готовність поставки та укласти договір. Практична порада: перед початком формування замовлення варто зробити запит на наявність товару в постачальника, це скоротить час обом сторонам.



До 50 тисяч гривень



Тендерний комітет чи уповноважена особа мають проводити закупівлю до 50 тисяч гривень через ProzorroMarket? В електронному каталозі проведенням таких закупівель займається особа, за якою закріплені ці функції, згідно зі штатним розписом. Принципової різниці у тому, хто саме займається цим питанням, у випадку закупівель за спрощеним протоколом, немає. Закон не вимагає використання ЕСЗ для договорів такого цінового об’єму.



Внесення до річного плану закупівель у 50 тисяч гривень є обов’язковим із зазначенням, що буде підкріплена копія договору у формі звіту та через e-каталог. Під час складання плану варто враховувати четверту цифру коду CPV, що стосується класифікації товарів в електронному каталозі.



Після завершення закупівлі, відповідно до статті 3 та 10 ЗУ «Про публічні закупівлі», обов’язково формується звіт. Чорновий варіант наповнення звіту підтягується системою під час роботи у каталозі. Тобто при написанні повноцінного звіту в історії замовлень у кошику потрібно знайти чернетку та додатково внести координати договору і вже після завершення накласти КЕП – кваліфікований електронний підпис.



В умовах пандемії Covid-19



Якщо закупівельний процес безпосередньо стосується товарів чи послуг у рамках дії законодавчих актів про «ковідні спрощення», то така закупівля буде виводитися з-під дії ЗУ «Про публічні закупівлі». Порядок такої закупки регламентує Кабмін. Постанова №225 від 20.03.2020 діє лише на тендери, що перевищують поріг у 50 тисяч і мають проводитися повноцінно через основний майданчик, тобто відповідно до змісту міністерської інструкції. Жодних поміток Covid-19 під час використання e-катологу не треба ставити.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як працює система Prozorro в умовах, які диктує оновлена редакція Закону про тендерні закупівлі, а особливо, додаткове розширення майданчику – новостворений державний інтернет магазин ProzorroMarket? Тут давайте розбиратися.Багато інструкцій щодо діяльності замовника у базовій системі електронних закупівель (ЕСЗ) та консультаційних пабліків від «прозорих» блогерів є у відкритому доступі в Інфобоксі. Через те, що Маркет недавно запрацював, у користувачів системи все ще лишаються базові питання. Для участі у закупівельному процесі не тільки на Prozorro zakupki.com.ua , але і у Маркеті, спочатку потрібна реєстрація на одному з майданчиків.При освоєнні бюджетних коштів через Маркет покупки з однаковим CPV-маркером товару до 50 тисяч складаються у кошик замовлення, як у звичайному інтернет-магазині. Після вибору позицій, замовник переходить до оформлення. Протягом двох діб постачальник має вийти на зв’язок та підтвердити готовність поставки та укласти договір. Практична порада: перед початком формування замовлення варто зробити запит на наявність товару в постачальника, це скоротить час обом сторонам.Тендерний комітет чи уповноважена особа мають проводити закупівлю до 50 тисяч гривень через ProzorroMarket? В електронному каталозі проведенням таких закупівель займається особа, за якою закріплені ці функції, згідно зі штатним розписом. Принципової різниці у тому, хто саме займається цим питанням, у випадку закупівель за спрощеним протоколом, немає. Закон не вимагає використання ЕСЗ для договорів такого цінового об’єму.Внесення до річного плану закупівель у 50 тисяч гривень є обов’язковим із зазначенням, що буде підкріплена копія договору у формі звіту та через e-каталог. Під час складання плану варто враховувати четверту цифру коду CPV, що стосується класифікації товарів в електронному каталозі.Після завершення закупівлі, відповідно до статті 3 та 10 ЗУ «Про публічні закупівлі», обов’язково формується звіт. Чорновий варіант наповнення звіту підтягується системою під час роботи у каталозі. Тобто при написанні повноцінного звіту в історії замовлень у кошику потрібно знайти чернетку та додатково внести координати договору і вже після завершення накласти КЕП – кваліфікований електронний підпис.Якщо закупівельний процес безпосередньо стосується товарів чи послуг у рамках дії законодавчих актів про «ковідні спрощення», то така закупівля буде виводитися з-під дії ЗУ «Про публічні закупівлі». Порядок такої закупки регламентує Кабмін. Постанова №225 від 20.03.2020 діє лише на тендери, що перевищують поріг у 50 тисяч і мають проводитися повноцінно через основний майданчик, тобто відповідно до змісту міністерської інструкції. Жодних поміток Covid-19 під час використання e-катологу не треба ставити.

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