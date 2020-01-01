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Синоптик прогнозує на вихідні дощ з мокрим снігом

Синоптик прогнозує на вихідні дощ з мокрим снігом
28-29 листопада в Україні буде прохолодна погода з опадами.

Про це на сторінці у фейсбук повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, циклон та атмосферні фронти вихідними зумовлять в західних, північних областях України дощ з переходом у мокрий сніг.
Опади пройдуть на Харківщині, місцями у центральних областях. У неділю зачеплять Південь, окрім Запоріжжя.

На решті території – без істотних опадів.

Синоптик звертає увагу, що 28-29 листопада, на Заході та Півночі України буде найхолодніше, в денні години очікують +1+4 градуси.

У східних областях передбачають +5+8 градусів. А ось у південній частині буде найтепліша погода: від +6+10 градусів до +10+14 градусів в Криму.


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Теги: синоптик, дощ, мокрий сніг
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