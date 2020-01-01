Синоптик прогнозує на вихідні дощ з мокрим снігом
Сьогодні, 13:13
28-29 листопада в Україні буде прохолодна погода з опадами.
Про це на сторінці у фейсбук повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, циклон та атмосферні фронти вихідними зумовлять в західних, північних областях України дощ з переходом у мокрий сніг.
Опади пройдуть на Харківщині, місцями у центральних областях. У неділю зачеплять Південь, окрім Запоріжжя.
На решті території – без істотних опадів.
Синоптик звертає увагу, що 28-29 листопада, на Заході та Півночі України буде найхолодніше, в денні години очікують +1+4 градуси.
У східних областях передбачають +5+8 градусів. А ось у південній частині буде найтепліша погода: від +6+10 градусів до +10+14 градусів в Криму.
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Про це на сторінці у фейсбук повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її словами, циклон та атмосферні фронти вихідними зумовлять в західних, північних областях України дощ з переходом у мокрий сніг.
Опади пройдуть на Харківщині, місцями у центральних областях. У неділю зачеплять Південь, окрім Запоріжжя.
На решті території – без істотних опадів.
Синоптик звертає увагу, що 28-29 листопада, на Заході та Півночі України буде найхолодніше, в денні години очікують +1+4 градуси.
У східних областях передбачають +5+8 градусів. А ось у південній частині буде найтепліша погода: від +6+10 градусів до +10+14 градусів в Криму.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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