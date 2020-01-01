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Небайдужі волиняни організували толоку, аби навести лад на території села. ФОТО

Небайдужі волиняни організували толоку, аби навести лад на території села. ФОТО
25 листопада у Баєві відбулася осіння толока. Небайдужі мешканці зібралися завзято попрацювати разом, аби зробити своє село ще гарнішим та охайнішим.

Про це йдеться на сайті Боратинської громади.

До прибирання долучилися кілька десятків місцевих жителів, а також працівники КП «Боратин». Активісти наводили лад поблизу Баївської церкви та кладовища – збирали сміття, звільняли територію від листя та сухого гілля.

«Приємно, що на такі заходи приходить все більше людей, – діляться враженнями учасники акції. – Ця толока не перша і далеко не остання. Ми і надалі опікуватимемося благоустроєм нашого села, щоб робити його ще комфортнішим для людей».

Небайдужі волиняни організували толоку, аби навести лад на території села. ФОТО
Небайдужі волиняни організували толоку, аби навести лад на території села. ФОТО
Небайдужі волиняни організували толоку, аби навести лад на території села. ФОТО
Небайдужі волиняни організували толоку, аби навести лад на території села. ФОТО

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Теги: осіння толока, Баїв, Луцький район
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