На Волині судили двох продавців, які у магазині торгували без захисної маски





Про це йдеться у постановах суду від 24 листопада,- пише



Так, 1 листопада у селі Олександрівка жінка, бувши продавцем у магазині, здійснювала реалізацію товарів, при цьому захисна маска перебувала на її підборідді. Таке ж правопорушення вчинила продавчиня у селі Уляники 3 листопада. Продавчиню рожищенського магазину «Берізка» застали без маски на робочому місці 2 листопада.



Усі жінки визнали свою вину та розкаялись у вчиненому.



Судді визнали їх винними за статтею 44-3 Адміністративного кодексу, звільнили від адміністративної відповідальності у зв'язку із малозначністю правопорушення й обмежились усним зауваженням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районному суді розглянули адмінматеріали, які склали на продавчинь магазинів, що працювали без одягнутої належним чином захисної маски.Про це йдеться у постановах суду від 24 листопада,- пише Район.Рожище. Так, 1 листопада у селі Олександрівка жінка, бувши продавцем у магазині, здійснювала реалізацію товарів, при цьому захисна маска перебувала на її підборідді. Таке ж правопорушення вчинила продавчиня у селі Уляники 3 листопада. Продавчиню рожищенського магазину «Берізка» застали без маски на робочому місці 2 листопада.Усі жінки визнали свою вину та розкаялись у вчиненому.Судді визнали їх винними за статтею 44-3 Адміністративного кодексу, звільнили від адміністративної відповідальності у зв'язку із малозначністю правопорушення й обмежились усним зауваженням.

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