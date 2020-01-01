На Волині судили двох продавців, які у магазині торгували без захисної маски
Сьогодні, 14:12
У Рожищенському районному суді розглянули адмінматеріали, які склали на продавчинь магазинів, що працювали без одягнутої належним чином захисної маски.
Про це йдеться у постановах суду від 24 листопада,- пише Район.Рожище.
Так, 1 листопада у селі Олександрівка жінка, бувши продавцем у магазині, здійснювала реалізацію товарів, при цьому захисна маска перебувала на її підборідді. Таке ж правопорушення вчинила продавчиня у селі Уляники 3 листопада. Продавчиню рожищенського магазину «Берізка» застали без маски на робочому місці 2 листопада.
Усі жінки визнали свою вину та розкаялись у вчиненому.
Судді визнали їх винними за статтею 44-3 Адміністративного кодексу, звільнили від адміністративної відповідальності у зв'язку із малозначністю правопорушення й обмежились усним зауваженням.
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Про це йдеться у постановах суду від 24 листопада,- пише Район.Рожище.
Так, 1 листопада у селі Олександрівка жінка, бувши продавцем у магазині, здійснювала реалізацію товарів, при цьому захисна маска перебувала на її підборідді. Таке ж правопорушення вчинила продавчиня у селі Уляники 3 листопада. Продавчиню рожищенського магазину «Берізка» застали без маски на робочому місці 2 листопада.
Усі жінки визнали свою вину та розкаялись у вчиненому.
Судді визнали їх винними за статтею 44-3 Адміністративного кодексу, звільнили від адміністративної відповідальності у зв'язку із малозначністю правопорушення й обмежились усним зауваженням.
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Коментарі 1
Занадто м'ягко, потрібно було на гілляку
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