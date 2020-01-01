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На Волині судили двох продавців, які у магазині торгували без захисної маски

На Волині судили двох продавців, які у магазині торгували без захисної маски
У Рожищенському районному суді розглянули адмінматеріали, які склали на продавчинь магазинів, що працювали без одягнутої належним чином захисної маски.

Про це йдеться у постановах суду від 24 листопада,- пише Район.Рожище.

Так, 1 листопада у селі Олександрівка жінка, бувши продавцем у магазині, здійснювала реалізацію товарів, при цьому захисна маска перебувала на її підборідді. Таке ж правопорушення вчинила продавчиня у селі Уляники 3 листопада. Продавчиню рожищенського магазину «Берізка» застали без маски на робочому місці 2 листопада.

Усі жінки визнали свою вину та розкаялись у вчиненому.

Судді визнали їх винними за статтею 44-3 Адміністративного кодексу, звільнили від адміністративної відповідальності у зв'язку із малозначністю правопорушення й обмежились усним зауваженням.

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Теги: маски, продавці
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Коментарі 1
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Занадто м'ягко, потрібно було на гілляку
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