Підземний луцький світ: під монастирем виявили знахідку. ФОТО





Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис

з посиланням на археолога Віктора Баюка.



"Після колегіуму єзуїтів і башти Чорторийських розвідкові роботи продовжилися під монастирем бригідок. Попри те, що толкового входу в підземелля цього комплексу немає, все ж знайшли маленьку дірочку, яка дала підказку. Після розчистки виявили похилий хід в бік річки Стир. І це неймовірно цікаво!", - написав краєзнавець.



Луцький археолог Віктор Баюк



Нагадаємо, на початку місяця в одному із приміщень нововідкритих підземель Колегіуму єзуїтів виявили первісні гвинтові сходи, що сполучали перший від Башти резаліт Колегіуму та його підземелля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час археологічних розкопок луцьких підземель знайшли похилий хід в бік річки Стир.Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської радиз посиланням на археолога"Після колегіуму єзуїтів і башти Чорторийських розвідкові роботи продовжилися під монастирем бригідок. Попри те, що толкового входу в підземелля цього комплексу немає, все ж знайшли маленьку дірочку, яка дала підказку. Після розчистки виявили похилий хід в бік річки Стир. І це неймовірно цікаво!", - написав краєзнавець.Луцький археолог Віктор Баюк зауважив , користуючись незначною зупинкою досліджень нововідкритих підземель Башти Чорторийських та Колегіуму єзуїтів, вирішили провести археологічну розвідку у Монастирі Святої Бригіди, нині – Замковому Свято-Архангельському чоловічому монастирі Православної Церкви України. Також додав, крім легендарного підземного ходу-галереї, що вів від приміщення підземель монастиря у напрямку Стиру, виявили ряд цікавих археологічних знахідок із кераміки, скла та металів від ХVІІ до ХХ століть.Нагадаємо, на початку місяця в одному із приміщеньщо сполучали перший від Башти резаліт Колегіуму та його підземелля.

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