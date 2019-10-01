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Підземний луцький світ: під монастирем виявили знахідку. ФОТО

Підземний луцький світ: під монастирем виявили знахідку. ФОТО
Під час археологічних розкопок луцьких підземель знайшли похилий хід в бік річки Стир.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис
 з посиланням на археолога Віктора Баюка.

"Після колегіуму єзуїтів і башти Чорторийських розвідкові роботи продовжилися під монастирем бригідок. Попри те, що толкового входу в підземелля цього комплексу немає, все ж знайшли маленьку дірочку, яка дала підказку. Після розчистки виявили похилий хід в бік річки Стир. І це неймовірно цікаво!", - написав краєзнавець.

Луцький археолог Віктор Баюк зауважив, користуючись незначною зупинкою досліджень нововідкритих підземель Башти Чорторийських та Колегіуму єзуїтів, вирішили провести археологічну розвідку у Монастирі Святої Бригіди, нині – Замковому Свято-Архангельському чоловічому монастирі Православної Церкви України. Також додав, крім легендарного підземного ходу-галереї, що вів від приміщення підземель монастиря у напрямку Стиру, виявили ряд цікавих археологічних знахідок із кераміки, скла та металів від ХVІІ до ХХ століть.

Нагадаємо, на початку місяця в одному із приміщень нововідкритих підземель Колегіуму єзуїтів виявили первісні гвинтові сходи, що сполучали перший від Башти резаліт Колегіуму та його підземелля.

Підземний луцький світ: під монастирем виявили знахідку. ФОТО
Підземний луцький світ: під монастирем виявили знахідку. ФОТО
Підземний луцький світ: під монастирем виявили знахідку. ФОТО
Підземний луцький світ: під монастирем виявили знахідку. ФОТО

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Теги: Луцькі підзмелля, нова знахідка, хід
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