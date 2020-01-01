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У Луцьку під час безкоштовного обстеження у 8-ми людей виявили гепатит С

У Луцьку під час безкоштовного обстеження у 8-ми людей виявили гепатит С
Протягом акції громадського здоров'я з експрес-тестування на гепатити В, С та ВІЛ, організованої до європейського тижня тестування на ці інфекції, обстежили 110 осіб. З них у 8-ми виявили гепатит С. Інфікованих вірусом гепатиту В та ВІЛ не виявили.

Результати тижня тестування у Луцьку опублікували на офіційній сторінці ВОЦГЗ у фейсбуці.

Тестування проводилося методом швидкого тесту за сприяння Центру профілактики і боротьби зі СНІДом КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинський Снід-Центр.

Під час акції лікар-вірусолог Алла Кінах, завідувач відділу промоції здорового способу життя Волинський обласний центр громадського здоров'я Сергій Левчук та медична сестра Сніжана Кінах проводили до- та післятестове консультування, надавали рекомендації щодо подальших дій у разі негативного та позитивного результату тесту.

Нагадуємо, що обстежували усіх охочих у Луцькому центрі первинної медичної допомоги №1 з 23 по 27 листопада. Організатор акції - Волинський обласний центр громадського здоров'я.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: безкоштовне тестування, підсумки, вірусні гепати, ВІЛ
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