У Луцьку під час безкоштовного обстеження у 8-ми людей виявили гепатит С
Сьогодні, 15:00
Протягом акції громадського здоров'я з експрес-тестування на гепатити В, С та ВІЛ, організованої до європейського тижня тестування на ці інфекції, обстежили 110 осіб. З них у 8-ми виявили гепатит С. Інфікованих вірусом гепатиту В та ВІЛ не виявили.
Результати тижня тестування у Луцьку опублікували на офіційній сторінці ВОЦГЗ у фейсбуці.
Тестування проводилося методом швидкого тесту за сприяння Центру профілактики і боротьби зі СНІДом КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинський Снід-Центр.
Під час акції лікар-вірусолог Алла Кінах, завідувач відділу промоції здорового способу життя Волинський обласний центр громадського здоров'я Сергій Левчук та медична сестра Сніжана Кінах проводили до- та післятестове консультування, надавали рекомендації щодо подальших дій у разі негативного та позитивного результату тесту.
Нагадуємо, що обстежували усіх охочих у Луцькому центрі первинної медичної допомоги №1 з 23 по 27 листопада. Організатор акції - Волинський обласний центр громадського здоров'я.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Результати тижня тестування у Луцьку опублікували на офіційній сторінці ВОЦГЗ у фейсбуці.
Тестування проводилося методом швидкого тесту за сприяння Центру профілактики і боротьби зі СНІДом КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинський Снід-Центр.
Під час акції лікар-вірусолог Алла Кінах, завідувач відділу промоції здорового способу життя Волинський обласний центр громадського здоров'я Сергій Левчук та медична сестра Сніжана Кінах проводили до- та післятестове консультування, надавали рекомендації щодо подальших дій у разі негативного та позитивного результату тесту.
Нагадуємо, що обстежували усіх охочих у Луцькому центрі первинної медичної допомоги №1 з 23 по 27 листопада. Організатор акції - Волинський обласний центр громадського здоров'я.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Ківерцівщині висадили понад 150 га лісу
Сьогодні, 15:26
Перша сесія нової Луцькради – у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 15:17
У Луцьку під час безкоштовного обстеження у 8-ми людей виявили гепатит С
Сьогодні, 15:00
Підземний луцький світ: під монастирем виявили знахідку. ФОТО
Сьогодні, 14:24