Не від сесії до сесії, а працювати на максимум, – новообраний депутат Луцькради Андрій Разумовський*

Директор, який став депутат Луцької міської ради,розповів, що налаштований на конструктивну роботу й має намір витратити час своєї каденції максимально ефективно.Про свої плани Разумовський розповів після оголошення перерви у роботі першої сесії восьмого скликання сьогодні, 27 листопада.За словами керівника «Інвестора», він не має наміру працювати у так званих будівельній чи земельній комісіях, аби не мати конфлікту інтересів при розгляді питань, які вивчатимуть ці комісії. Натомість Андрій Разумовський має намір входити до складу бюджетної комісії у Луцькраді. Зауважимо, що комісії сформують у вівторок, 1 грудня, під час продовження сесії.«Є бажання працювати конструктивно. Хочемо змінити всю території луцької громади на краще, щоб з’явилися нові школи, садочки, дороги, а ті, які є, суттєво покращилися», - зауважив Андрій Разумовський.Зі свого депутатського досвіду, який вже встиг здобути раніше у Луцькраді, керівник будівельної компанії зауважив, що обранець громади має бути більш активним, ставити цілі і обов’язково досягати їх у найкоротші терміни, а не відбувати від сесії до сесії.«5 років – це насправді не так і багато, тому варто працювати на максимальній швидкості. Ми налаштовані активно працювати. Колегам бажаю злагодженої роботи та приймати складні, але відповідальні рішення, які забезпечать громаді рух вперед», – резюмував Андрій Разумовський.