Не від сесії до сесії, а працювати на максимум, – новообраний депутат Луцькради Андрій Разумовський*
Сьогодні, 18:05
Директор Будівельної компанії «Інвестор», який став депутат Луцької міської ради, Андрій Разумовський розповів, що налаштований на конструктивну роботу й має намір витратити час своєї каденції максимально ефективно.
Про свої плани Разумовський розповів після оголошення перерви у роботі першої сесії восьмого скликання сьогодні, 27 листопада.
За словами керівника «Інвестора», він не має наміру працювати у так званих будівельній чи земельній комісіях, аби не мати конфлікту інтересів при розгляді питань, які вивчатимуть ці комісії. Натомість Андрій Разумовський має намір входити до складу бюджетної комісії у Луцькраді. Зауважимо, що комісії сформують у вівторок, 1 грудня, під час продовження сесії.
«Є бажання працювати конструктивно. Хочемо змінити всю території луцької громади на краще, щоб з’явилися нові школи, садочки, дороги, а ті, які є, суттєво покращилися», - зауважив Андрій Разумовський.
Зі свого депутатського досвіду, який вже встиг здобути раніше у Луцькраді, керівник будівельної компанії зауважив, що обранець громади має бути більш активним, ставити цілі і обов’язково досягати їх у найкоротші терміни, а не відбувати від сесії до сесії.
«5 років – це насправді не так і багато, тому варто працювати на максимальній швидкості. Ми налаштовані активно працювати. Колегам бажаю злагодженої роботи та приймати складні, але відповідальні рішення, які забезпечать громаді рух вперед», – резюмував Андрій Разумовський.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Перша сесія нової Луцькради – у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про свої плани Разумовський розповів після оголошення перерви у роботі першої сесії восьмого скликання сьогодні, 27 листопада.
За словами керівника «Інвестора», він не має наміру працювати у так званих будівельній чи земельній комісіях, аби не мати конфлікту інтересів при розгляді питань, які вивчатимуть ці комісії. Натомість Андрій Разумовський має намір входити до складу бюджетної комісії у Луцькраді. Зауважимо, що комісії сформують у вівторок, 1 грудня, під час продовження сесії.
«Є бажання працювати конструктивно. Хочемо змінити всю території луцької громади на краще, щоб з’явилися нові школи, садочки, дороги, а ті, які є, суттєво покращилися», - зауважив Андрій Разумовський.
Зі свого депутатського досвіду, який вже встиг здобути раніше у Луцькраді, керівник будівельної компанії зауважив, що обранець громади має бути більш активним, ставити цілі і обов’язково досягати їх у найкоротші терміни, а не відбувати від сесії до сесії.
«5 років – це насправді не так і багато, тому варто працювати на максимальній швидкості. Ми налаштовані активно працювати. Колегам бажаю злагодженої роботи та приймати складні, але відповідальні рішення, які забезпечать громаді рух вперед», – резюмував Андрій Разумовський.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Перша сесія нової Луцькради – у світлинах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У яких супермаркетах Володимира – найдешевші продукти харчування
Сьогодні, 18:50
На яку суму продали бурштину у Луцьку під час другого аукціону
Сьогодні, 18:25
Не від сесії до сесії, а працювати на максимум, – новообраний депутат Луцькради Андрій Разумовський*
Сьогодні, 18:05
У Житомирі стоматолог намагався вбити свою директорку
Сьогодні, 17:20