У Житомирі стоматолог намагався вбити свою директорку

У Житомирі повідомили про підозру лікарю, який через борги скоїв замах на вбивство директорки стоматологічного центру, у якому він працював.Так, 19 листопада до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію у тяжкому стані жительки обласного центру, 1958 року народження, - інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.Під час перевірки інформації з’ясувалось, що жінку знайшли без свідомості у робочому кабінеті її стоматологічної клініки з тяжкими травмами голови та ока.Потерпілій надали необхідну медичну допомогу та провели оперативні втручання. Наразі стан жінки, за прогнозами лікарів, стабільний.Водночас поліцейські розпочали кримінальне провадження для встановлення обставин травмування директорки - характер отриманих жінкою травм вказував на причетність до них сторонньої особи.У результаті проведеної роботи поліцейським вдалось встановити причетність до події жителя обласного центру, який працював у цій же клініці. За наявною інформацією, між потерпілою та молодиком виник конфлікт на грунті робочих відносин та боргових зобов’язань останнього.27 листопада оперативники затримали 28-річного чоловіка за обгрунтованою підозрою у травмуванні з метою вбивства директорки з корисливих мотивів. Під час невідкладних обшуків у кількох місцях були вилучені свідчення його причетності до кримінального діяння.Наразі чоловікові оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) та ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.Раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності. Нині йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком 15 років або довічного ув’язнення.