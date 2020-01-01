У Житомирі стоматолог намагався вбити свою директорку
Сьогодні, 17:20
У Житомирі повідомили про підозру лікарю, який через борги скоїв замах на вбивство директорки стоматологічного центру, у якому він працював.
Так, 19 листопада до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію у тяжкому стані жительки обласного центру, 1958 року народження, - інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.
Під час перевірки інформації з’ясувалось, що жінку знайшли без свідомості у робочому кабінеті її стоматологічної клініки з тяжкими травмами голови та ока.
Потерпілій надали необхідну медичну допомогу та провели оперативні втручання. Наразі стан жінки, за прогнозами лікарів, стабільний.
Водночас поліцейські розпочали кримінальне провадження для встановлення обставин травмування директорки - характер отриманих жінкою травм вказував на причетність до них сторонньої особи.
У результаті проведеної роботи поліцейським вдалось встановити причетність до події жителя обласного центру, який працював у цій же клініці. За наявною інформацією, між потерпілою та молодиком виник конфлікт на грунті робочих відносин та боргових зобов’язань останнього.
27 листопада оперативники затримали 28-річного чоловіка за обгрунтованою підозрою у травмуванні з метою вбивства директорки з корисливих мотивів. Під час невідкладних обшуків у кількох місцях були вилучені свідчення його причетності до кримінального діяння.
Наразі чоловікові оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) та ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності. Нині йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком 15 років або довічного ув’язнення.
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Так, 19 листопада до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію у тяжкому стані жительки обласного центру, 1958 року народження, - інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.
Під час перевірки інформації з’ясувалось, що жінку знайшли без свідомості у робочому кабінеті її стоматологічної клініки з тяжкими травмами голови та ока.
Потерпілій надали необхідну медичну допомогу та провели оперативні втручання. Наразі стан жінки, за прогнозами лікарів, стабільний.
Водночас поліцейські розпочали кримінальне провадження для встановлення обставин травмування директорки - характер отриманих жінкою травм вказував на причетність до них сторонньої особи.
У результаті проведеної роботи поліцейським вдалось встановити причетність до події жителя обласного центру, який працював у цій же клініці. За наявною інформацією, між потерпілою та молодиком виник конфлікт на грунті робочих відносин та боргових зобов’язань останнього.
27 листопада оперативники затримали 28-річного чоловіка за обгрунтованою підозрою у травмуванні з метою вбивства директорки з корисливих мотивів. Під час невідкладних обшуків у кількох місцях були вилучені свідчення його причетності до кримінального діяння.
Наразі чоловікові оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) та ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності. Нині йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком 15 років або довічного ув’язнення.
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