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У Польщі поранили двох українських студентів, хлопці – у тяжкому стані

У Польщі поранили двох українських студентів, хлопці – у тяжкому стані
У Жешуві на півдні Польщі в результаті застосування небезпечного інструмента (ймовірно, ножа) постраждали двоє українських студентів. Зараз вони перебувають у лікарні в тяжкому стані.

Поліція поки що не затримала нікого, хто може бути причетний до злочину, повідомив Укрінформу представник пресслужби поліції міста Жешува Адам Шельонг.

«Надзвичайна ситуація сталася близько 4-ї ночі (за київським часом). Поліція на місці встановила, що в результаті застосування небезпечного інструмента поранено двох молодих чоловіків: громадян України віком 19 та 21 рік»,- повідомив Шельонг.

Він додав, що постраждалі потрапили до лікарні з серйозними ранами.

За словами поліцейського, надзвичайна подія сталася у квартирі, яку орендували студенти в адміністративному центрі Підкарпатського воєводства.

Поліція і прокуратура зараз збирає інформацію, яка дозволить з’ясувати обставини надзвичайної події.

Поліцейський не підтвердив, але і не заперечив, що обидва українці були тяжко поранені ножем, про що інформували польські ЗМІ. Зокрема, за інформацією RMF24, одного з поранених українців поліція виявила у помешканні, а іншого – біля будинку, де вони проживали. У квартирі поліція зафіксувала сліди бійки.

У Генеральному консульстві України в Любліні повідомили агентству, що знають про надзвичайну подію, і попросили місцеву поліцію поінформувати про її деталі.

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Теги: Польща, студенти, поранення
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