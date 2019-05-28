У Польщі поранили двох українських студентів, хлопці – у тяжкому стані





Поліція поки що не затримала нікого, хто може бути причетний до злочину, повідомив



«Надзвичайна ситуація сталася близько 4-ї ночі (за київським часом). Поліція на місці встановила, що в результаті застосування небезпечного інструмента поранено двох молодих чоловіків: громадян України віком 19 та 21 рік»,- повідомив Шельонг.



Він додав, що постраждалі потрапили до лікарні з серйозними ранами.



За словами поліцейського, надзвичайна подія сталася у квартирі, яку орендували студенти в адміністративному центрі Підкарпатського воєводства.



Поліція і прокуратура зараз збирає інформацію, яка дозволить з’ясувати обставини надзвичайної події.



Поліцейський не підтвердив, але і не заперечив, що обидва українці були тяжко поранені ножем, про що інформували польські ЗМІ. Зокрема, за інформацією RMF24, одного з поранених українців поліція виявила у помешканні, а іншого – біля будинку, де вони проживали. У квартирі поліція зафіксувала сліди бійки.



У Генеральному консульстві України в Любліні повідомили агентству, що знають про надзвичайну подію, і попросили місцеву поліцію поінформувати про її деталі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Жешуві на півдні Польщі в результаті застосування небезпечного інструмента (ймовірно, ножа) постраждали двоє українських студентів. Зараз вони перебувають у лікарні в тяжкому стані.Поліція поки що не затримала нікого, хто може бути причетний до злочину, повідомив Укрінформу представник пресслужби поліції міста Жешува Адам Шельонг.«Надзвичайна ситуація сталася близько 4-ї ночі (за київським часом). Поліція на місці встановила, що в результаті застосування небезпечного інструмента поранено двох молодих чоловіків: громадян України віком 19 та 21 рік»,- повідомив Шельонг.Він додав, що постраждалі потрапили до лікарні з серйозними ранами.За словами поліцейського, надзвичайна подія сталася у квартирі, яку орендували студенти в адміністративному центрі Підкарпатського воєводства.Поліція і прокуратура зараз збирає інформацію, яка дозволить з’ясувати обставини надзвичайної події.Поліцейський не підтвердив, але і не заперечив, що обидва українці були тяжко поранені ножем, про що інформували польські ЗМІ. Зокрема, за інформацією RMF24, одного з поранених українців поліція виявила у помешканні, а іншого – біля будинку, де вони проживали. У квартирі поліція зафіксувала сліди бійки.У Генеральному консульстві України в Любліні повідомили агентству, що знають про надзвичайну подію, і попросили місцеву поліцію поінформувати про її деталі.

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