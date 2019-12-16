На Волині рух міжміських автобусів можна буде відстежувати онлайн





Про це йшлося під час презентація системи управління громадським транспортом, яка відбулась 26 листопада у стінах головної адмінбудівлі краю за участі голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка,



Систему управління громадським транспортом презентувала компанія «Українські геоінформаційні системи (UA-GIS)», яка працює у Львові та Львівській області та частково в Ужгороді.



Зокрема, представник компанії розповів, з чого складається система, етапи впровадження та її переваги. Першим етапом є впровадження системи диспетчеризації та моніторингу транспорту, опісля - управління процесами транспортних підприємств, запуст системи оплати проїзду, насамкінець – оптимізація маршрутної мережі.



Зазначають, що це не потребує бюджетних коштів, адже це хмарний сервіс, на якому розміщені усі сервери.



Така система дозволить автоматично відслідковувати кількість рейсів, транспортних засобів, пасажиропотік тощо, і за необхідності провести оптимізацію. Для водіїв цей комплекс дозволить (через мобільний додаток) в онлайні бачити чи відстає від графіку, чи випереджає, для пасажирів своєю чергою – відстеження маршруток в режимі онлайн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області розпочали роботу над впровадженням з системи диспетчеризації та моніторингу громадського транспорту.Про це йшлося під час презентація системи управління громадським транспортом, яка відбулась 26 листопада у стінах головної адмінбудівлі краю за участі голови облдержадміністрації інформує Волинська ОДА.Систему управління громадським транспортом презентувала компанія «Українські геоінформаційні системи (UA-GIS)», яка працює у Львові та Львівській області та частково в Ужгороді.Зокрема, представник компанії розповів, з чого складається система, етапи впровадження та її переваги. Першим етапом є впровадження системи диспетчеризації та моніторингу транспорту, опісля - управління процесами транспортних підприємств, запуст системи оплати проїзду, насамкінець – оптимізація маршрутної мережі.Зазначають, що це не потребує бюджетних коштів, адже це хмарний сервіс, на якому розміщені усі сервери.Така система дозволить автоматично відслідковувати кількість рейсів, транспортних засобів, пасажиропотік тощо, і за необхідності провести оптимізацію. Для водіїв цей комплекс дозволить (через мобільний додаток) в онлайні бачити чи відстає від графіку, чи випереджає, для пасажирів своєю чергою – відстеження маршруток в режимі онлайн.

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