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На Волині рух міжміських автобусів можна буде відстежувати онлайн

На Волині рух міжміських автобусів можна буде відстежувати онлайн
У Волинській області розпочали роботу над впровадженням з системи диспетчеризації та моніторингу громадського транспорту.

Про це йшлося під час презентація системи управління громадським транспортом, яка відбулась 26 листопада у стінах головної адмінбудівлі краю за участі голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка, інформує Волинська ОДА.

Систему управління громадським транспортом презентувала компанія «Українські геоінформаційні системи (UA-GIS)», яка працює у Львові та Львівській області та частково в Ужгороді.

Зокрема, представник компанії розповів, з чого складається система, етапи впровадження та її переваги. Першим етапом є впровадження системи диспетчеризації та моніторингу транспорту, опісля - управління процесами транспортних підприємств, запуст системи оплати проїзду, насамкінець – оптимізація маршрутної мережі.

Зазначають, що це не потребує бюджетних коштів, адже це хмарний сервіс, на якому розміщені усі сервери.

Така система дозволить автоматично відслідковувати кількість рейсів, транспортних засобів, пасажиропотік тощо, і за необхідності провести оптимізацію. Для водіїв цей комплекс дозволить (через мобільний додаток) в онлайні бачити чи відстає від графіку, чи випереджає, для пасажирів своєю чергою – відстеження маршруток в режимі онлайн.


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Теги: Волинь, система моніторингу, смартфон, громадський транспорт
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