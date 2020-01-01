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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У волинському місті дитсадок, який закрили через Covid-19, відновлює роботу

У волинському місті дитсадок, який закрили через Covid-19, відновлює роботу
У Володимирі з 1 грудня відновлюють навчально-виховний процес із дотриманням усіх протиепідемічних вимог у закладі дошкільної освіти №2.

Таке рішення прийняли 27 листопада у Володимир-Волинській міській раді під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, йдеться на сайті мерії.

Під час засідання обговорили виконання заходів, прийнятих через загрозу епідемії коронавірусної інфекції, та для недопущення поширення COVID-19.

Взявши до уваги рішення Державної та регіональної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, міська комісія вирішила продовжити виконання заходів щодо ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби.

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Теги: коронавірус, Володимир, дошкільний заклад освіти
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