У місті на Волині сталася аварія за участю двох автівок. ВІДЕО
Сьогодні, 18:53
У Нововолинську 27-го листопада близько 17-ї години на трасі Р-15 трапилася ДТП.
Відео з місця події надіслали читачі БУГу в інстаграм.
Як відомо, зіткнулися дві автівки. Сірий легковик Daewoo Lanos, як розповідають очевидці, їхав головною дорогою, коли інший автомобіль виїжджав з 15-го мікрорайону.
На місці працювала поліція.
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Відео з місця події надіслали читачі БУГу в інстаграм.
Як відомо, зіткнулися дві автівки. Сірий легковик Daewoo Lanos, як розповідають очевидці, їхав головною дорогою, коли інший автомобіль виїжджав з 15-го мікрорайону.
На місці працювала поліція.
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