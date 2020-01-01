У місті на Волині сталася аварія за участю двох автівок. ВІДЕО





Відео з місця події надіслали читачі



Як відомо, зіткнулися дві автівки. Сірий легковик Daewoo Lanos, як розповідають очевидці, їхав головною дорогою, коли інший автомобіль виїжджав з 15-го мікрорайону.



На місці працювала поліція.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 27-го листопада близько 17-ї години на трасі Р-15 трапилася ДТП.Відео з місця події надіслали читачі БУГу в інстаграм.Як відомо, зіткнулися дві автівки. Сірий легковик Daewoo Lanos, як розповідають очевидці, їхав головною дорогою, коли інший автомобіль виїжджав з 15-го мікрорайону.На місці працювала поліція.

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