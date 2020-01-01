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У місті на Волині сталася аварія за участю двох автівок. ВІДЕО

У місті на Волині сталася аварія за участю двох автівок. ВІДЕО
У Нововолинську 27-го листопада близько 17-ї години на трасі Р-15 трапилася ДТП.

Відео з місця події надіслали читачі БУГу в інстаграм.

Як відомо, зіткнулися дві автівки. Сірий легковик Daewoo Lanos, як розповідають очевидці, їхав головною дорогою, коли інший автомобіль виїжджав з 15-го мікрорайону.

На місці працювала поліція.


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Теги: аварія, Нововолинськ, легковики
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