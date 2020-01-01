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Держекоінспекція перевірить 5 волинських лісгоспів

Держекоінспекція перевірить 5 волинських лісгоспів
Держекоінспекція проведе перевірки 5 лісогосподарських підприємств, які знаходяться на території Волинської області.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Держекоінспекція перевірить 5 лісгоспів Волинської області. Отримав листа від Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. Керівництво повідомило про готовність до перевірок ДЕІ», - зазначив голова ДЕІ Андрій Мальований.

Він нагадав, що раніше інспекція була недопущена до перевірок на лісогосподарські підприємства.

«Раніше установа апелювала до великої кількості захворілих співробітників, недопускаючи інспекторів до заходів екоконтролю. Після доручення Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та втручання в ситуацію щодо недопусків на підприємства Міністра захисту довкілля Романа Абрамовського Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства самостійно звернулось до інспекції щодо готовності проведення перевірки», - заявив Андрій Мальований.

План перевірок лісгоспів на Волині з’явиться вже наступного тижня.

«Наступного тижня буде оприлюднено план перевірок 5 лісгоспів. Далі розпочнуться заходи екологічного контролю. У разі виявлення порушень, повідомлятиму додатково», - підкреслив Андрій Мальований.

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Теги: ВОУЛМГ, ліс, Держекоінспекція
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