Українці почали складати тест на цифрову грамотність

Більше ніж 50 тисяч українців почали складати національний тест на цифрову грамотність «Цифрограм».Міністерство цифрової трансформації України запустило тест на онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта менш ніж місяць тому, - йдеться на Урядовому порталі.Завдання тесту систематизовано за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами. Тестування передбачає перевірку базових знань та навичок із цифрової грамотності в 6 сферах:Основи комп’ютерної грамотності.Інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними.Створення цифрового контенту.Комунікація і взаємодія в цифровому суспільстві.Безпека в цифровому середовищі.Вирішення технічних проблем. Навчання впродовж життя в цифровому суспільстві.Відповіли на всі 90 запитань національного тесту й отримали сертифікат більше 34500 українців (69% від тих, хто почав тест). Сертифікат «Цифрограм» можна додати до резюме на сайтах пошуку роботи robota.ua, ua.jooble.org, work.ua.Найчастіше українські користувачі вказують ціль проходження національного тесту на цифрову грамотність — «для власної самооцінки та вдосконалення цифрових компетенцій» (37% користувачів). Також популярною є ціль «для отримання сертифікату» (29% користувачів).Найбільше користувачів, які склали «Цифрограм», — із Києва та Київської області (майже 25% користувачів). На другому місці — Дніпропетровська область (майже 7% користувачів). На третьому місці — Львівська область (близько 6% користувачів).Згідно зі статистикою проекту, 67% користувачів працюють, а навчаються — 18%. Майже 52% користувачів віком 31-60 років і майже 40% користувачів — 18-30 років.Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що статистика після перших 50000 користувачів, які почали проходити національний тест на цифрову грамотність, демонструє сильні та слабкі сторони українців у володінні цифровою грамотністю.«Наприклад, майже 77% володіють основами комп’ютерної грамотності на високому рівні (С1 і С2) і більше 22% — на середньому рівні (B1 і В2). Це гарні показники. Але при цьому гірша ситуація з комунікацією та взаємодією в цифровому суспільстві — лише майже 29% на високому рівні», — заявила Валерія Іонан.Нагадаємо, Національний тест на цифрову грамотність втілений за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Платформа Дія.Цифрова освіта розроблена за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва й реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge.