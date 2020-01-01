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Українці почали складати тест на цифрову грамотність

Українці почали складати тест на цифрову грамотність
Більше ніж 50 тисяч українців почали складати національний тест на цифрову грамотність «Цифрограм».

Міністерство цифрової трансформації України запустило тест на онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта менш ніж місяць тому, - йдеться на Урядовому порталі.

Завдання тесту систематизовано за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами. Тестування передбачає перевірку базових знань та навичок із цифрової грамотності в 6 сферах:

Основи комп’ютерної грамотності.
Інформаційна та медіаграмотність. Вміння працювати з даними.
Створення цифрового контенту.
Комунікація і взаємодія в цифровому суспільстві.
Безпека в цифровому середовищі.
Вирішення технічних проблем. Навчання впродовж життя в цифровому суспільстві.
Відповіли на всі 90 запитань національного тесту й отримали сертифікат більше 34500 українців (69% від тих, хто почав тест). Сертифікат «Цифрограм» можна додати до резюме на сайтах пошуку роботи robota.ua, ua.jooble.org, work.ua.

Найчастіше українські користувачі вказують ціль проходження національного тесту на цифрову грамотність — «для власної самооцінки та вдосконалення цифрових компетенцій» (37% користувачів). Також популярною є ціль «для отримання сертифікату» (29% користувачів).

Найбільше користувачів, які склали «Цифрограм», — із Києва та Київської області (майже 25% користувачів). На другому місці — Дніпропетровська область (майже 7% користувачів). На третьому місці — Львівська область (близько 6% користувачів).

Згідно зі статистикою проекту, 67% користувачів працюють, а навчаються — 18%. Майже 52% користувачів віком 31-60 років і майже 40% користувачів — 18-30 років.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що статистика після перших 50000 користувачів, які почали проходити національний тест на цифрову грамотність, демонструє сильні та слабкі сторони українців у володінні цифровою грамотністю.

«Наприклад, майже 77% володіють основами комп’ютерної грамотності на високому рівні (С1 і С2) і більше 22% — на середньому рівні (B1 і В2). Це гарні показники. Але при цьому гірша ситуація з комунікацією та взаємодією в цифровому суспільстві — лише майже 29% на високому рівні», — заявила Валерія Іонан.

Нагадаємо, Національний тест на цифрову грамотність втілений за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Платформа Дія.Цифрова освіта розроблена за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва й реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge.

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Теги: тест, цифрова грамотність
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