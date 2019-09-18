«Єдиний, кому боргують»: ексгравець «Волині» розповів, що новий клуб не хоче платити йому зарплату

Колишній нападник футбольного клубу «Волинь», який нині має діючий контракт із кутаїським «Торпедо», поскаржився, що у новому клубі йому боргують зарплату.Про це футболіст написав на своїй сторінці у фейсбуці.Нападник написав, що наразі він єдиний з клубу, хто не отримав зарплати за вересень.«Це були перші 100 % зарплати, а до цього ми отримали 50%, 70% і 90%. До речі, коли нам платили 70% і 90%, ми (футболісти) підписали домовленості з клубом на прохання президента, що отримаємо не всі гроші, а лише частину. Коли всі отримали гроші на банківські картки, я не отримав свої гроші за вересень. Я хотів вирішити цю проблему добрим, цивілізованим способом, але президент Фабіо Маніні відкрито обманював мене. Він щодня обіцяв, що я отримаю свої гроші, але минув вже місяць з того часу», - йдеться у дописі колишнього «волинянина».Віталій Пономар зазначив, що не розуміє такого ставлення до себе і вимагає у свого нинішнього клубу повернути йому його зарплату.