Працівника ритуального бюро звільнили через селфі з тілом Марадони. ФОТО





Фотографія, опублікована в соціальних мережах, викликала дуже гнівний відгук з боку спільноти. Про це повідомляє



В мережі з'явилося фото чоловіка, який сфотографувався поруч з тілом Марадони в труні, піднявши вгору великий палець.



Вважається, що цій людині було доручено підготувати тіло аргентинської зірки до похорону. Власник похоронного бюро Sepelios Pinier підтвердив факт звільнення співробітника.



Фотографія, опублікована в соціальних мережах, викликала дуже гнівний відгук з боку спільноти.



Також у спільноті "Брутальний футбол" в інстаграмі опублікована ще одна фотографія, де біля труни, схожої до труни Марадони, стоять ще двоє чоловіків.



Нагадаємо, Матіас Морлі, адвокат помер Дієґо Марадони, розкритикував медичний персонал, який повинен був доглядати за легендарним футболістом збірної Аргентини.



Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Ексгравець «Наполі» і збірної Аргентини помер від зупинки серця. 11 листопада Марадона був виписаний з лікарні. Футболіст переніс операцію через субдуральну гематому. Повідомлялося, що після виписки Марадону доставили в клініку для лікування від алкогольної залежності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівника похоронного бюро Sepelios Pinier звільнили після того, як він зробив селфі поруч з тілом Дієґо Марадони в труні.Фотографія, опублікована в соціальних мережах, викликала дуже гнівний відгук з боку спільноти. Про це повідомляє Главком , посилаючись на Daily Mirror.В мережі з'явилося фото чоловіка, який сфотографувався поруч з тілом Марадони в труні, піднявши вгору великий палець.Вважається, що цій людині було доручено підготувати тіло аргентинської зірки до похорону. Власник похоронного бюро Sepelios Pinier підтвердив факт звільнення співробітника.Фотографія, опублікована в соціальних мережах, викликала дуже гнівний відгук з боку спільноти.Також у спільноті "Брутальний футбол" в інстаграмі опублікована ще одна фотографія, де біля труни, схожої до труни Марадони, стоять ще двоє чоловіків.Нагадаємо, Матіас Морлі, адвокат помер Дієґо Марадони, розкритикував медичний персонал, який повинен був доглядати за легендарним футболістом збірної Аргентини.Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Ексгравець «Наполі» і збірної Аргентини помер від зупинки серця. 11 листопада Марадона був виписаний з лікарні. Футболіст переніс операцію через субдуральну гематому. Повідомлялося, що після виписки Марадону доставили в клініку для лікування від алкогольної залежності.

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