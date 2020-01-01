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Працівника ритуального бюро звільнили через селфі з тілом Марадони. ФОТО

Працівника ритуального бюро звільнили через селфі з тілом Марадони. ФОТО
Працівника похоронного бюро Sepelios Pinier звільнили після того, як він зробив селфі поруч з тілом Дієґо Марадони в труні.

Фотографія, опублікована в соціальних мережах, викликала дуже гнівний відгук з боку спільноти. Про це повідомляє Главком, посилаючись на Daily Mirror.

В мережі з'явилося фото чоловіка, який сфотографувався поруч з тілом Марадони в труні, піднявши вгору великий палець.
Працівника ритуального бюро звільнили через селфі з тілом Марадони. ФОТО

Вважається, що цій людині було доручено підготувати тіло аргентинської зірки до похорону. Власник похоронного бюро Sepelios Pinier підтвердив факт звільнення співробітника.

Фотографія, опублікована в соціальних мережах, викликала дуже гнівний відгук з боку спільноти.

Також у спільноті "Брутальний футбол" в інстаграмі опублікована ще одна фотографія, де біля труни, схожої до труни Марадони, стоять ще двоє чоловіків.
Працівника ритуального бюро звільнили через селфі з тілом Марадони. ФОТО


Нагадаємо, Матіас Морлі, адвокат помер Дієґо Марадони, розкритикував медичний персонал, який повинен був доглядати за легендарним футболістом збірної Аргентини.

Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Ексгравець «Наполі» і збірної Аргентини помер від зупинки серця. 11 листопада Марадона був виписаний з лікарні. Футболіст переніс операцію через субдуральну гематому. Повідомлялося, що після виписки Марадону доставили в клініку для лікування від алкогольної залежності.

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Теги: інцидент, Марадона
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