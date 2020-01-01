Збирають гроші на лікування дітей священника з Рівненщини, які постраждали у смертельній аварії
Сьогодні, 22:23
Усіх небайдужих волинян просять допомогти постраждалим в смертельній аварії дітям священника з Рівненщини.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав луцький священники Валенти Марчукю
"Велике горе спіткало сім‘ю священика з Сарненської єпархії. Підтримаймо молитвою та по можливості матеріально", - йдеться у дописі.
26 листопада у ДТП на трасі Рівне-Сарни поблизу Березного загинули дружина та син священника – отця Григорія з села Новий Моквин Березнівського району.
Відомо, що 30-річна Марія разом з трьома дітьми їхали до Рівного. На Моквинському перехресті їхнє авто зіткнулося з вантажівкою.
Жінка та середній син Герман (7 років) померли на місці ДТП, а старший (11 років) та наймолодший (4 роки) сини – Марко і Севастьян, знаходяться зараз у реанімації в лікарні.
"Родині отця Григорія зараз потрібні гроші для лікування діток, а тому залишаємо номер карточки 5168 7554 3592 4267 (Ясковець Григорій Іванович). Усі хто має можливість допомогти долучіться до благородної справи", - написав отець Валентин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав луцький священники Валенти Марчукю
"Велике горе спіткало сім‘ю священика з Сарненської єпархії. Підтримаймо молитвою та по можливості матеріально", - йдеться у дописі.
26 листопада у ДТП на трасі Рівне-Сарни поблизу Березного загинули дружина та син священника – отця Григорія з села Новий Моквин Березнівського району.
Відомо, що 30-річна Марія разом з трьома дітьми їхали до Рівного. На Моквинському перехресті їхнє авто зіткнулося з вантажівкою.
Жінка та середній син Герман (7 років) померли на місці ДТП, а старший (11 років) та наймолодший (4 роки) сини – Марко і Севастьян, знаходяться зараз у реанімації в лікарні.
"Родині отця Григорія зараз потрібні гроші для лікування діток, а тому залишаємо номер карточки 5168 7554 3592 4267 (Ясковець Григорій Іванович). Усі хто має можливість допомогти долучіться до благородної справи", - написав отець Валентин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Збирають гроші на лікування дітей священника з Рівненщини, які постраждали у смертельній аварії
Сьогодні, 22:23
«Єдиний, кому боргують»: ексгравець «Волині» розповів, що новий клуб не хоче платити йому зарплату
Сьогодні, 21:56
Держекоінспекція перевірить 5 волинських лісгоспів
Сьогодні, 21:17