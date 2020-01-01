Луцький карикатурист став лауреатом міжнародного фестивалю в Сирії. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Роботи луцького бізнесмена та карикатуриста Миколи Волошина високо оцінили на міжнародному фестивалі в Сирії.
Про це повідомляє Таблоїд Волині, посилаючись на сторінку карикатуриста у фейсбуці.
«Ура! Перемога! Сьогодні гарний день - третє місце на міжнародному конкурсі карикатур в Сирії (The first International Contest writers cartoon 2020/ SYRIA). Тема - письменники. Дякую організаторам конкурсу та журі», – написав художник.
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Про це повідомляє Таблоїд Волині, посилаючись на сторінку карикатуриста у фейсбуці.
«Ура! Перемога! Сьогодні гарний день - третє місце на міжнародному конкурсі карикатур в Сирії (The first International Contest writers cartoon 2020/ SYRIA). Тема - письменники. Дякую організаторам конкурсу та журі», – написав художник.
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