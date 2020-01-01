вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький карикатурист став лауреатом міжнародного фестивалю в Сирії. ФОТО

Луцький карикатурист став лауреатом міжнародного фестивалю в Сирії. ФОТО
Роботи луцького бізнесмена та карикатуриста Миколи Волошина високо оцінили на міжнародному фестивалі в Сирії.

Про це повідомляє Таблоїд Волині, посилаючись на сторінку карикатуриста у фейсбуці.

«Ура! Перемога! Сьогодні гарний день - третє місце на міжнародному конкурсі карикатур в Сирії (The first International Contest writers cartoon 2020/ SYRIA). Тема - письменники. Дякую організаторам конкурсу та журі», – написав художник.

Луцький карикатурист став лауреатом міжнародного фестивалю в Сирії. ФОТО
Луцький карикатурист став лауреатом міжнародного фестивалю в Сирії. ФОТО
Луцький карикатурист став лауреатом міжнародного фестивалю в Сирії. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, конкурс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький карикатурист став лауреатом міжнародного фестивалю в Сирії. ФОТО
Сьогодні, 02:17
В українські потяги повертаються чай та кава
Сьогодні, 01:13
Працівника ритуального бюро звільнили через селфі з тілом Марадони. ФОТО
Сьогодні, 00:15
28 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Що кажуть учні та вчителі з Луцька про обов'язкове ЗНО з математики. ВІДЕО
27 листопад, 23:35
Схожі новини
Луцького перевізника не допустили до конкурсу Луцького перевізника не допустили до конкурсу
05 листопад, 10:45
Луцькі танцюристи – переможці міжнародного фестивалю Луцькі танцюристи – переможці міжнародного фестивалю
28 жовтень, 03:18
Луцьк та Зимнівська громада – серед переможців конкурсу цифровізації Луцьк та Зимнівська громада – серед переможців конкурсу цифровізації
20 жовтень, 16:06
У Луцьку змінили маршрут автобусів №23 і шукають перевізника У Луцьку змінили маршрут автобусів №23 і шукають перевізника
24 вересень, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький карикатурист став лауреатом міжнародного фестивалю в Сирії. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
В українські потяги повертаються чай та кава
Сьогодні, 01:13
 0
Працівника ритуального бюро звільнили через селфі з тілом Марадони. ФОТО
Сьогодні, 00:15
 0
28 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Що кажуть учні та вчителі з Луцька про обов'язкове ЗНО з математики. ВІДЕО
27 листопад, 23:35
 0
Медіа
відео
1/8