Луцький карикатурист став лауреатом міжнародного фестивалю в Сирії. ФОТО

Миколи Волошина високо оцінили на міжнародному фестивалі в Сирії.



Про це повідомляє Таблоїд Волині, посилаючись на сторінку карикатуриста у фейсбуці.



«Ура! Перемога! Сьогодні гарний день - третє місце на міжнародному конкурсі карикатур в Сирії (The first International Contest writers cartoon 2020/ SYRIA). Тема - письменники. Дякую організаторам конкурсу та журі», – написав художник.





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