У Держекоінспекції повідомили, які волинські лісгоспи перевірять
Сьогодні, 06:31
Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області проведуть перевірки у 5 лісгоспах на Волині.
Перевірки мають відбутися у ДП «СЛАП «Рожищеагроліс», ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс», ДП «Камінь-Каширське ЛГ» , ДП «Ківерцівське ЛГ», ДП «ЛМГ «Звірівське», - повідомили екологи.
Керівництво Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства повідомило про готовність до перевірок у листі очільнику ДЕІ Андрію Мальваному.
Після доручення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та втручання в ситуацію щодо недопусків на підприємства міністра захисту довкілля Романа Абрамовського Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства самостійно звернулось до інспекції щодо готовності проведення перевірки.
У 2020 році до Інспекції 7 разів надходили скарги про незаконні рубки та несанкціоноване вирубування лісів на території районів.
Проте перевірки провести не вдалось. Керівники лісгоспів не допускали інспекторів до перевірок, аргументуючи це карантином через пандемію коронавірусу.
Директорів підприємств притягнули до адміністративної відповідальності. Вони сплатили лише штрафи за недопуск згідно зі статтею 188-5 КУпАП.
Нагадаємо, 20 жовтня спеціалісти Державної екологічної інспекції у
Волинській області оштрафували директора «СЛАП Рожищеагроліс» за
недопуск до перевірки.
Також у ДП «Ківерцівське лісове господарство» 23 жовтня мала відбутись позапланова перевірка щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства. Проте інспекторів Державної екологічної інспекції у Волинській області не допустили.
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Перевірки мають відбутися у ДП «СЛАП «Рожищеагроліс», ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс», ДП «Камінь-Каширське ЛГ» , ДП «Ківерцівське ЛГ», ДП «ЛМГ «Звірівське», - повідомили екологи.
Керівництво Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства повідомило про готовність до перевірок у листі очільнику ДЕІ Андрію Мальваному.
Після доручення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та втручання в ситуацію щодо недопусків на підприємства міністра захисту довкілля Романа Абрамовського Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства самостійно звернулось до інспекції щодо готовності проведення перевірки.
У 2020 році до Інспекції 7 разів надходили скарги про незаконні рубки та несанкціоноване вирубування лісів на території районів.
Проте перевірки провести не вдалось. Керівники лісгоспів не допускали інспекторів до перевірок, аргументуючи це карантином через пандемію коронавірусу.
Директорів підприємств притягнули до адміністративної відповідальності. Вони сплатили лише штрафи за недопуск згідно зі статтею 188-5 КУпАП.
Нагадаємо, 20 жовтня спеціалісти Державної екологічної інспекції у
Волинській області оштрафували директора «СЛАП Рожищеагроліс» за
недопуск до перевірки.
Також у ДП «Ківерцівське лісове господарство» 23 жовтня мала відбутись позапланова перевірка щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства. Проте інспекторів Державної екологічної інспекції у Волинській області не допустили.
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