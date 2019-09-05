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Що кажуть учні та вчителі з Луцька про обов'язкове ЗНО з математики. ВІДЕО

Що кажуть учні та вчителі з Луцька про обов'язкове ЗНО з математики. ВІДЕО
Наступного року математика буде обов’язковим іспитом зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це розповіла під час онлайн-конференції директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк, - повідомляє Суспільне.

З 5 лютого 2021-го року розпочнеться реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Випускники шкіл матимуть змогу здати тести з чотирьох предметів.

"Є математика двох форматів: стандартна на 150 хвилин, яку будуть виконувати всі без винятку і друга на 210 хвилин, профільний рівень, вона більша на шість завдань, їх виконуватимуть ті, хто обере математику для вступу", - розповіла Лариса Середяк.

У школі №27 школярі вже готуються до зовнішнього незалежного оцінювання з математики.


У ЗНО 2021 додається дванадцятий предмет, каже Алла Корнейко, керівниця центру моніторингових досліджень Волині: "ми звикли, що в нас укр.мова та література є одним обов'язковим предметом для ЗНО і ДПА. Нині матимемо чисто українську мову. Це буде окремий тест української мови, який буде менший за обсягом, менш тривалим за часом виконання".

З 5 січня розпочнеться реєстрація на пробне ЗНО, яке відбуватиметься 10 квітня.

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Теги: освіта, вступ-2021, Україна, Луцьк
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