Що кажуть учні та вчителі з Луцька про обов'язкове ЗНО з математики. ВІДЕО





Про це розповіла під час онлайн-конференції директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк, - повідомляє



З 5 лютого 2021-го року розпочнеться реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Випускники шкіл матимуть змогу здати тести з чотирьох предметів.



"Є математика двох форматів: стандартна на 150 хвилин, яку будуть виконувати всі без винятку і друга на 210 хвилин, профільний рівень, вона більша на шість завдань, їх виконуватимуть ті, хто обере математику для вступу", - розповіла Лариса Середяк.



У школі №27 школярі вже готуються до зовнішнього незалежного оцінювання з математики.





У ЗНО 2021 додається дванадцятий предмет, каже Алла Корнейко, керівниця центру моніторингових досліджень Волині: "ми звикли, що в нас укр.мова та література є одним обов'язковим предметом для ЗНО і ДПА. Нині матимемо чисто українську мову. Це буде окремий тест української мови, який буде менший за обсягом, менш тривалим за часом виконання".



З 5 січня розпочнеться реєстрація на пробне ЗНО, яке відбуватиметься 10 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наступного року математика буде обов’язковим іспитом зовнішнього незалежного оцінювання.Про це розповіла під час онлайн-конференції директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, - повідомляє Суспільне З 5 лютого 2021-го року розпочнеться реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Випускники шкіл матимуть змогу здати тести з чотирьох предметів."Є математика двох форматів: стандартна на 150 хвилин, яку будуть виконувати всі без винятку і друга на 210 хвилин, профільний рівень, вона більша на шість завдань, їх виконуватимуть ті, хто обере математику для вступу", - розповіла Лариса Середяк.У школі №27 школярі вже готуються до зовнішнього незалежного оцінювання з математики.У ЗНО 2021 додається дванадцятий предмет, каже Алла Корнейко, керівниця центру моніторингових досліджень Волині: "ми звикли, що в нас укр.мова та література є одним обов'язковим предметом для ЗНО і ДПА. Нині матимемо чисто українську мову. Це буде окремий тест української мови, який буде менший за обсягом, менш тривалим за часом виконання".З 5 січня розпочнеться реєстрація на пробне ЗНО, яке відбуватиметься 10 квітня.

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