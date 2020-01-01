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Де на Волині з батьків «вибили» найбільше аліментів

Де на Волині з батьків «вибили» найбільше аліментів
Повідомили, де на Волині стягнули найбільше аліментів на утримання дітей.

Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Всього на Волині є 19 відділів державної виконавчої служби, які показують хороші результати своєї роботи.

З початку цього року, станом на 19 листопада, найкращі результати показали державні виконавці наступних відділів ДВС:
1. Ковельського міськрайонного відділу ДВС, які стягнули 10 313 371 грн аліментів на утримання 1 117 дітей.

2. Володимир-Волинського міськрайонного відділу ДВС, які стягнули 8 542 903 грн аліментів на утримання 3 910.

3. Другого відділу ДВС м.Луцьк, які стягнули 8 037 312 грн аліментів на утримання 1 972 дітей.

Всього ж з початку 2020 року органаи державної виконавчої служби Волині стягнули 75 444 960 грн аліментів на утримання 12 209 дітей.

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Теги: аліменти, Волинь
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