Де на Волині з батьків «вибили» найбільше аліментів

Повідомили, де на Волині стягнули найбільше аліментів на утримання дітей.Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.Всього на Волині є 19 відділів державної виконавчої служби, які показують хороші результати своєї роботи.З початку цього року, станом на 19 листопада, найкращі результати показали державні виконавці наступних відділів ДВС:1. Ковельського міськрайонного відділу ДВС, які стягнули 10 313 371 грн аліментів на утримання 1 117 дітей.2. Володимир-Волинського міськрайонного відділу ДВС, які стягнули 8 542 903 грн аліментів на утримання 3 910.3. Другого відділу ДВС м.Луцьк, які стягнули 8 037 312 грн аліментів на утримання 1 972 дітей.Всього ж з початку 2020 року органаи державної виконавчої служби Волині стягнули 75 444 960 грн аліментів на утримання 12 209 дітей.