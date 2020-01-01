Де на Волині з батьків «вибили» найбільше аліментів
Сьогодні, 08:36
Повідомили, де на Волині стягнули найбільше аліментів на утримання дітей.
Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Всього на Волині є 19 відділів державної виконавчої служби, які показують хороші результати своєї роботи.
З початку цього року, станом на 19 листопада, найкращі результати показали державні виконавці наступних відділів ДВС:
1. Ковельського міськрайонного відділу ДВС, які стягнули 10 313 371 грн аліментів на утримання 1 117 дітей.
2. Володимир-Волинського міськрайонного відділу ДВС, які стягнули 8 542 903 грн аліментів на утримання 3 910.
3. Другого відділу ДВС м.Луцьк, які стягнули 8 037 312 грн аліментів на утримання 1 972 дітей.
Всього ж з початку 2020 року органаи державної виконавчої служби Волині стягнули 75 444 960 грн аліментів на утримання 12 209 дітей.
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Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Всього на Волині є 19 відділів державної виконавчої служби, які показують хороші результати своєї роботи.
З початку цього року, станом на 19 листопада, найкращі результати показали державні виконавці наступних відділів ДВС:
1. Ковельського міськрайонного відділу ДВС, які стягнули 10 313 371 грн аліментів на утримання 1 117 дітей.
2. Володимир-Волинського міськрайонного відділу ДВС, які стягнули 8 542 903 грн аліментів на утримання 3 910.
3. Другого відділу ДВС м.Луцьк, які стягнули 8 037 312 грн аліментів на утримання 1 972 дітей.
Всього ж з початку 2020 року органаи державної виконавчої служби Волині стягнули 75 444 960 грн аліментів на утримання 12 209 дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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