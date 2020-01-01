вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В українські потяги повертаються чай та кава

В українські потяги повертаються чай та кава
З 1 грудня 2020 року Укрзалізниця поновлює реалізацію чайно-кавової продукції у пасажирських поїздах.

Таке рішення прийняли через численні звернення та побажання пасажирів повернути чай та каву, - повідомляють у пресслужбі Укрзалізниці.

Зі свого боку компанія надаватиме послуги відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм. Усі напої надаватимуться в одноразовому посуді — гофрованих стаканах місткістю 250 мл. Ціна послуги для пасажирів не зміниться: як і раніше, чай, кава та вода у пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн.

Замовити та оплатити напої можна буде при оформленні проїзних квитків онлайн.

Також для зручності пасажирів у поїздах буде реалізовуватися інша продукція в індивідуальному пакуванні: печиво, вафлі, снеки та інше.

Нагадаємо, що Укрзалізниця опрацьовує можливість забезпечення пасажирів повноцінним харчуванням під час подорожей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укрзалізниця, чай, кава
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В українські потяги повертаються чай та кава
Сьогодні, 01:13
Працівника ритуального бюро звільнили через селфі з тілом Марадони. ФОТО
Сьогодні, 00:15
28 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Що кажуть учні та вчителі з Луцька про обов'язкове ЗНО з математики. ВІДЕО
27 листопад, 23:35
Збирають гроші на лікування дітей священника з Рівненщини, які постраждали у смертельній аварії
27 листопад, 22:23
Схожі новини
Вчені довели, що любов до кави чи чаю закладено генетично Вчені довели, що любов до кави чи чаю закладено генетично
06 лютий, 04:10
На новорічно-різдвяні свята призначили додатковий поїзд Ковель - Львів На новорічно-різдвяні свята призначили додатковий поїзд Ковель - Львів
25 листопад, 18:21
USB-розетки та клімат-контроль: в Укрзалізниці обіцяють у 2021 році покращити пів сотні вагонів USB-розетки та клімат-контроль: в Укрзалізниці обіцяють у 2021 році покращити пів сотні вагонів
21 листопад, 05:15
В українські поїзди хочуть повернути повноцінне харчування В українські поїзди хочуть повернути повноцінне харчування
18 листопад, 07:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В українські потяги повертаються чай та кава
Сьогодні, 01:13
 0
Працівника ритуального бюро звільнили через селфі з тілом Марадони. ФОТО
Сьогодні, 00:15
 0
28 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Що кажуть учні та вчителі з Луцька про обов'язкове ЗНО з математики. ВІДЕО
27 листопад, 23:35
 0
Збирають гроші на лікування дітей священника з Рівненщини, які постраждали у смертельній аварії
27 листопад, 22:23
 0
Медіа
відео
1/8