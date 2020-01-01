В українські потяги повертаються чай та кава
Сьогодні, 01:13
З 1 грудня 2020 року Укрзалізниця поновлює реалізацію чайно-кавової продукції у пасажирських поїздах.
Таке рішення прийняли через численні звернення та побажання пасажирів повернути чай та каву, - повідомляють у пресслужбі Укрзалізниці.
Зі свого боку компанія надаватиме послуги відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм. Усі напої надаватимуться в одноразовому посуді — гофрованих стаканах місткістю 250 мл. Ціна послуги для пасажирів не зміниться: як і раніше, чай, кава та вода у пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн.
Замовити та оплатити напої можна буде при оформленні проїзних квитків онлайн.
Також для зручності пасажирів у поїздах буде реалізовуватися інша продукція в індивідуальному пакуванні: печиво, вафлі, снеки та інше.
Нагадаємо, що Укрзалізниця опрацьовує можливість забезпечення пасажирів повноцінним харчуванням під час подорожей.
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Таке рішення прийняли через численні звернення та побажання пасажирів повернути чай та каву, - повідомляють у пресслужбі Укрзалізниці.
Зі свого боку компанія надаватиме послуги відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм. Усі напої надаватимуться в одноразовому посуді — гофрованих стаканах місткістю 250 мл. Ціна послуги для пасажирів не зміниться: як і раніше, чай, кава та вода у пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн.
Замовити та оплатити напої можна буде при оформленні проїзних квитків онлайн.
Також для зручності пасажирів у поїздах буде реалізовуватися інша продукція в індивідуальному пакуванні: печиво, вафлі, снеки та інше.
Нагадаємо, що Укрзалізниця опрацьовує можливість забезпечення пасажирів повноцінним харчуванням під час подорожей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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