В українські потяги повертаються чай та кава

З 1 грудня 2020 року Укрзалізниця поновлює реалізацію чайно-кавової продукції у пасажирських поїздах.Таке рішення прийняли через численні звернення та побажання пасажирів повернути чай та каву, - повідомляють у пресслужбі Укрзалізниці.Зі свого боку компанія надаватиме послуги відповідно до санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм. Усі напої надаватимуться в одноразовому посуді — гофрованих стаканах місткістю 250 мл. Ціна послуги для пасажирів не зміниться: як і раніше, чай, кава та вода у пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн.Замовити та оплатити напої можна буде при оформленні проїзних квитків онлайн.Також для зручності пасажирів у поїздах буде реалізовуватися інша продукція в індивідуальному пакуванні: печиво, вафлі, снеки та інше.Нагадаємо, що Укрзалізниця опрацьовує можливість забезпечення пасажирів повноцінним харчуванням під час подорожей.