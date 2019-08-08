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На Донбасі військовий побив та підпалив товариша по службі

На Донбасі військовий побив та підпалив товариша по службі
Прокуратура затримала військовослужбовця за фактом побиття, підпалу товариша по службі та заволодіння його грошовими коштами.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Військовою прокуратурою Донецького гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил затримано військовослужбовця за фактом порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, а також розбою (ч. 2 ст. 406, ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу). За попередніми даними, військовослужбовець однієї з військових частин завдав тілесних ушкоджень своєму товаришу по службі", - йдеться в ньому.

Зазначено, що він побив потерпілого, облив горючою рідиною, підпалив, а також заволодів грошовими коштами.

Постраждалого доставили в Центральну міську лікарню міста Торецьк із закритою черепно-мозковою травмою, опіками правої нижньої кінцівки.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.

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Теги: ЗСУ, кримінал
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