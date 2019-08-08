На Донбасі військовий побив та підпалив товариша по службі





Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають



"Військовою прокуратурою Донецького гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил затримано військовослужбовця за фактом порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, а також розбою (ч. 2 ст. 406, ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу). За попередніми даними, військовослужбовець однієї з військових частин завдав тілесних ушкоджень своєму товаришу по службі", - йдеться в ньому.



Зазначено, що він побив потерпілого, облив горючою рідиною, підпалив, а також заволодів грошовими коштами.



Постраждалого доставили в Центральну міську лікарню міста Торецьк із закритою черепно-мозковою травмою, опіками правої нижньої кінцівки.



Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура затримала військовослужбовця за фактом побиття, підпалу товариша по службі та заволодіння його грошовими коштами.Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини "Військовою прокуратурою Донецького гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил затримано військовослужбовця за фактом порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, а також розбою (ч. 2 ст. 406, ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу). За попередніми даними, військовослужбовець однієї з військових частин завдав тілесних ушкоджень своєму товаришу по службі", - йдеться в ньому.Зазначено, що він побив потерпілого, облив горючою рідиною, підпалив, а також заволодів грошовими коштами.Постраждалого доставили в Центральну міську лікарню міста Торецьк із закритою черепно-мозковою травмою, опіками правої нижньої кінцівки.Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.

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