Курс валют у Луцьку на 28 листопада





Євро при купівлі становить – 33.642, продажу – 34.089.



Курс російського рубля: купівля – 0.339, продаж – 0.377.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.433, продаж – 7.433.

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