У Луцьку вночі згоріло таксі. ВІДЕО





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Зі слів свідків надзвичайної пригоди, близько опівночі у Луцьку на Володимирському кільці загорівся автомобіль Lada із розпізнавальними знаками таксі.



Як пояснив один із очевидців, язики полум’я було видно з-під капоту транспортного засобу.



«Став очевидцем, як загорілася автівка на кільці Володимирська-Львівська (Луцьк). Вогнегасниками загасити не вдалося. Але поруч пожежна частина. Хлопці швидко приїхали і оперативно загасили. Жаль, авто встигло вигоріти вщент», – написав у фейсбуці Сергій Шараєвський та опублікував відео пожежі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Володимирському кільці горіло таксі. Інцидент трапився у ніч з 27 на 28 листопада близько опівночі.Про це Інформаційному агенству Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів свідків надзвичайної пригоди, близько опівночі у Луцьку на Володимирському кільці загорівся автомобіль Lada із розпізнавальними знаками таксі.Як пояснив один із очевидців, язики полум’я було видно з-під капоту транспортного засобу.«Став очевидцем, як загорілася автівка на кільці Володимирська-Львівська (Луцьк). Вогнегасниками загасити не вдалося. Але поруч пожежна частина. Хлопці швидко приїхали і оперативно загасили. Жаль, авто встигло вигоріти вщент», – написав у фейсбуці Сергій Шараєвський та опублікував відео пожежі.

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