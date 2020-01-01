У Луцьку вночі згоріло таксі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
У Луцьку на Володимирському кільці горіло таксі. Інцидент трапився у ніч з 27 на 28 листопада близько опівночі.
Про це Інформаційному агенству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків надзвичайної пригоди, близько опівночі у Луцьку на Володимирському кільці загорівся автомобіль Lada із розпізнавальними знаками таксі.
Як пояснив один із очевидців, язики полум’я було видно з-під капоту транспортного засобу.
«Став очевидцем, як загорілася автівка на кільці Володимирська-Львівська (Луцьк). Вогнегасниками загасити не вдалося. Але поруч пожежна частина. Хлопці швидко приїхали і оперативно загасили. Жаль, авто встигло вигоріти вщент», – написав у фейсбуці Сергій Шараєвський та опублікував відео пожежі.
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Про це Інформаційному агенству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків надзвичайної пригоди, близько опівночі у Луцьку на Володимирському кільці загорівся автомобіль Lada із розпізнавальними знаками таксі.
Як пояснив один із очевидців, язики полум’я було видно з-під капоту транспортного засобу.
«Став очевидцем, як загорілася автівка на кільці Володимирська-Львівська (Луцьк). Вогнегасниками загасити не вдалося. Але поруч пожежна частина. Хлопці швидко приїхали і оперативно загасили. Жаль, авто встигло вигоріти вщент», – написав у фейсбуці Сергій Шараєвський та опублікував відео пожежі.
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