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У Луцьку вночі згоріло таксі. ВІДЕО

У Луцьку вночі згоріло таксі. ВІДЕО
У Луцьку на Володимирському кільці горіло таксі. Інцидент трапився у ніч з 27 на 28 листопада близько опівночі.

Про це Інформаційному агенству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зі слів свідків надзвичайної пригоди, близько опівночі у Луцьку на Володимирському кільці загорівся автомобіль Lada із розпізнавальними знаками таксі.

Як пояснив один із очевидців, язики полум’я було видно з-під капоту транспортного засобу.

«Став очевидцем, як загорілася автівка на кільці Володимирська-Львівська (Луцьк). Вогнегасниками загасити не вдалося. Але поруч пожежна частина. Хлопці швидко приїхали і оперативно загасили. Жаль, авто встигло вигоріти вщент», – написав у фейсбуці Сергій Шараєвський та опублікував відео пожежі.



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Теги: Луцьк, таксі, пожежа
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