383 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу





Про це повідомили на



Так, за останню добу недугу виявили у:

м. Луцьк – 173,

м. Нововолинськ – 15,

Володимир-Волинський район – 30,

Горохівський район – 11,

Іваничівський район – 4,

Камінь-Каширський район – 4,

Ківерцівський район – 23,

Ковельський район –30,

Локачинський район – 4,

Любомльський район – 1,

Луцький район – 44,

Маневицький район – 13,

Ратнівський район – 10,

Рожищенський район – 8,

Старовижівський район – 8,

Турійський район – 5.



Усього станом на 28 листопада в області зареєстрували 23656 випадків.



Одужали – 15904 (за останню добу — 353).

Летальні випадки – 422 (за останню добу – не зареєстрували).



Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 856 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 383 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомили на сайті Волинського обласного лабораторного центру.Так, за останню добу недугу виявили у:м. Луцьк – 173,м. Нововолинськ – 15,Володимир-Волинський район – 30,Горохівський район – 11,Іваничівський район – 4,Камінь-Каширський район – 4,Ківерцівський район – 23,Ковельський район –30,Локачинський район – 4,Любомльський район – 1,Луцький район – 44,Маневицький район – 13,Ратнівський район – 10,Рожищенський район – 8,Старовижівський район – 8,Турійський район – 5.Усього станом на 28 листопада в області зареєстрували 23656 випадків.Одужали – 15904 (за останню добу — 353).Летальні випадки – 422 (за останню добу – не зареєстрували).Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 856 осіб.

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