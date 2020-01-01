вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

383 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу

383 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
За минулу добу на Волині зареєстрували 383 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомили на сайті Волинського обласного лабораторного центру.

Так, за останню добу недугу виявили у:
м. Луцьк – 173,
м. Нововолинськ – 15,
Володимир-Волинський район – 30,
Горохівський район – 11,
Іваничівський район – 4,
Камінь-Каширський район – 4,
Ківерцівський район – 23,
Ковельський район –30,
Локачинський район – 4,
Любомльський район – 1,
Луцький район – 44,
Маневицький район – 13,
Ратнівський район – 10,
Рожищенський район – 8,
Старовижівський район – 8,
Турійський район – 5.

Усього станом на 28 листопада в області зареєстрували 23656 випадків.

Одужали – 15904 (за останню добу — 353).
Летальні випадки – 422 (за останню добу – не зареєстрували).

Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 856 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, коронавірус, нові випадки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні – рекордна кількість нових випадків Covid-19
Сьогодні, 08:48
У волинському місті дитсадок, який закрили через Covid-19, відновлює роботу
27 листопад, 19:30
Чотири смерті і 367 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
27 листопад, 09:54
В Україні – новий коронавірусний рекорд
27 листопад, 08:54
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні, 28 листопада, у Старому місті перекриють рух транспорту
Сьогодні, 11:32
383 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:55
Масштабну пожежу гасили майже 100 вогнеборців: у Харкові вночі горів ринок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
У Луцьку вночі згоріло таксі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку на 28 листопада
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 16 листопада Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 16 листопада
16 листопад, 10:21
Чотири смерті та 185 нових випадків: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу Чотири смерті та 185 нових випадків: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
14 жовтень, 10:28
У яких регіонах Волині найбільше хворіють на коронавірус станом на 12 жовтня У яких регіонах Волині найбільше хворіють на коронавірус станом на 12 жовтня
12 жовтень, 19:20
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 2 серпня Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 2 серпня
02 серпень, 11:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні, 28 листопада, у Старому місті перекриють рух транспорту
Сьогодні, 11:32
 0
383 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:55
 0
Масштабну пожежу гасили майже 100 вогнеборців: у Харкові вночі горів ринок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
 0
У Луцьку вночі згоріло таксі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:00
 0
Курс валют у Луцьку на 28 листопада
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8