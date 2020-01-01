383 хворих за добу: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:55
За минулу добу на Волині зареєстрували 383 випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомили на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Так, за останню добу недугу виявили у:
м. Луцьк – 173,
м. Нововолинськ – 15,
Володимир-Волинський район – 30,
Горохівський район – 11,
Іваничівський район – 4,
Камінь-Каширський район – 4,
Ківерцівський район – 23,
Ковельський район –30,
Локачинський район – 4,
Любомльський район – 1,
Луцький район – 44,
Маневицький район – 13,
Ратнівський район – 10,
Рожищенський район – 8,
Старовижівський район – 8,
Турійський район – 5.
Усього станом на 28 листопада в області зареєстрували 23656 випадків.
Одужали – 15904 (за останню добу — 353).
Летальні випадки – 422 (за останню добу – не зареєстрували).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 856 осіб.
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Про це повідомили на сайті Волинського обласного лабораторного центру.
Так, за останню добу недугу виявили у:
м. Луцьк – 173,
м. Нововолинськ – 15,
Володимир-Волинський район – 30,
Горохівський район – 11,
Іваничівський район – 4,
Камінь-Каширський район – 4,
Ківерцівський район – 23,
Ковельський район –30,
Локачинський район – 4,
Любомльський район – 1,
Луцький район – 44,
Маневицький район – 13,
Ратнівський район – 10,
Рожищенський район – 8,
Старовижівський район – 8,
Турійський район – 5.
Усього станом на 28 листопада в області зареєстрували 23656 випадків.
Одужали – 15904 (за останню добу — 353).
Летальні випадки – 422 (за останню добу – не зареєстрували).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили – 856 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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