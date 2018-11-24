«Жили в землянці – то була велика радість»: спогади лучанки, яка пережила Голодомор. ВІДЕО

Раїси Мозолевської. 1946-го року люди із Запорізької області масово їхали на Західну Україну, бо вдома нічого було їсти.



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Після Другої світової війни, розповідає Раїса Мозолевська, її сім’я проживала у селі Мала Білозерка Запорізької області. Тато загинув на фронті, мама Марія Гриненко лишилася з двома малолітніми дочками. Через їхнє село потоком йшов народ, всі йшли на станцію з вузлами, з дітьми на руках, на милицях, усі хотіли дістатися Західної України, бо там не було голоду, - розповідає жінка. Її мама теж вирішила рятувати доньок від голодної смерті. Сім'я вирушила до Рівного.



Як дістались до Рівного, нічліг та харчі родині давали небайдужі люди. Згодом мамі Марії запропонували оселитися в землянці.



"Дорога була важкою, добиралися товарняками, з яких людей постійно проганяли. По дорозі обкидували камінням, стягували з вагонів. Мама прикривала нас тілом як могла", - пригадує Раїса Мозолевська.



Частину шляху долали пішки, їжі не було. Збирали гнилу, мерзлу, невикопану картоплю на полях, пекли її на вогні та їли.



У Луцьк Раїса Мозолевська разом з мамою і сестрою переїхали 1951-го року. Тут жила рідна сестра батька - Іванна.Тут родина Мозолевських пустила коріння. У Луцьку Раїса Мозолевська створила сім’ю, виховала двох дітей, має п’ятеро онуків і правнука. Понад 60 років пропрацювала у медичній сфері. Жінка, яка пережила повоєнний голод, каже: "За все, що є у житті, треба дякувати Богові".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Порятунок від повоєнного голоду на Рівненщині та Волині знайшла сім’я. 1946-го року люди із Запорізької області масово їхали на Західну Україну, бо вдома нічого було їсти.Про це йдеться в сюжеті "Суспільного".

Після Другої світової війни, розповідає Раїса Мозолевська, її сім’я проживала у селі Мала Білозерка Запорізької області. Тато загинув на фронті, мамалишилася з двома малолітніми дочками. Через їхнє село потоком йшов народ, всі йшли на станцію з вузлами, з дітьми на руках, на милицях, усі хотіли дістатися Західної України, бо там не було голоду, - розповідає жінка. Її мама теж вирішила рятувати доньок від голодної смерті. Сім'я вирушила до Рівного.Як дістались до Рівного, нічліг та харчі родині давали небайдужі люди. Згодом мамі Марії запропонували оселитися в землянці."Дорога була важкою, добиралися товарняками, з яких людей постійно проганяли. По дорозі обкидували камінням, стягували з вагонів. Мама прикривала нас тілом як могла", - пригадує Раїса Мозолевська.Частину шляху долали пішки, їжі не було. Збирали гнилу, мерзлу, невикопану картоплю на полях, пекли її на вогні та їли.У Луцьк Раїса Мозолевська разом з мамою і сестрою переїхали 1951-го року. Тут жила рідна сестра батька - Іванна.Тут родина Мозолевських пустила коріння. У Луцьку Раїса Мозолевська створила сім’ю, виховала двох дітей, має п’ятеро онуків і правнука. Понад 60 років пропрацювала у медичній сфері. Жінка, яка пережила повоєнний голод, каже: "За все, що є у житті, треба дякувати Богові".

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