Степанов оцінив результати карантину вихідного дня
Сьогодні, 19:21
Карантин вихідного дня, за попередніми оцінками, допоміг призупинити шалене зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Фінальну ж оцінку у МОЗ побачать наступного тижня.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає "ТСН".
"Ми бачимо, щодня зростає кількість хворих. Сьогодні знову більше 16 тисяч захворівших на COVID-19. Сьогодні у нас з 00:00 вступив у дію карантин вихідного дня. Дуже важливо цих протиепідемічних заходів дотримуватись", - зазначив очільник МОЗ.
За словами Степанова, протиепідемічні заходи - це найдієвіший спосіб боротьби з пандемією.
"До якого ступеня ми дотримувались всіх карантинних заходів, у тому числі карантину вихідного дня, ми побачимо вже наступного тижня, коли проаналізуємо усі цифри, які від початку таких карантинних обмежень діяли у нашій країні. Ми побачимо, чи вдалося нам збити цю ураганну динаміку зростання кількості хворих на COVID-19. Зараз ми бачимо, що, якщо виходити з тих прогнозів, математичних моделей, які були, нам дійсно вдалось трішечки зупинити таке шалене зростання кількості інфікованих", - зазначив Степанов.
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Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає "ТСН".
"Ми бачимо, щодня зростає кількість хворих. Сьогодні знову більше 16 тисяч захворівших на COVID-19. Сьогодні у нас з 00:00 вступив у дію карантин вихідного дня. Дуже важливо цих протиепідемічних заходів дотримуватись", - зазначив очільник МОЗ.
За словами Степанова, протиепідемічні заходи - це найдієвіший спосіб боротьби з пандемією.
"До якого ступеня ми дотримувались всіх карантинних заходів, у тому числі карантину вихідного дня, ми побачимо вже наступного тижня, коли проаналізуємо усі цифри, які від початку таких карантинних обмежень діяли у нашій країні. Ми побачимо, чи вдалося нам збити цю ураганну динаміку зростання кількості хворих на COVID-19. Зараз ми бачимо, що, якщо виходити з тих прогнозів, математичних моделей, які були, нам дійсно вдалось трішечки зупинити таке шалене зростання кількості інфікованих", - зазначив Степанов.
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