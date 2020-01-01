Степанов оцінив результати карантину вихідного дня

Карантин вихідного дня, за попередніми оцінками, допоміг призупинити шалене зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Фінальну ж оцінку у МОЗ побачать наступного тижня.Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Українипередає "ТСН"."Ми бачимо, щодня зростає кількість хворих. Сьогодні знову більше 16 тисяч захворівших на COVID-19. Сьогодні у нас з 00:00 вступив у дію карантин вихідного дня. Дуже важливо цих протиепідемічних заходів дотримуватись", - зазначив очільник МОЗ.За словами Степанова, протиепідемічні заходи - це найдієвіший спосіб боротьби з пандемією."До якого ступеня ми дотримувались всіх карантинних заходів, у тому числі карантину вихідного дня, ми побачимо вже наступного тижня, коли проаналізуємо усі цифри, які від початку таких карантинних обмежень діяли у нашій країні. Ми побачимо, чи вдалося нам збити цю ураганну динаміку зростання кількості хворих на COVID-19. Зараз ми бачимо, що, якщо виходити з тих прогнозів, математичних моделей, які були, нам дійсно вдалось трішечки зупинити таке шалене зростання кількості інфікованих", - зазначив Степанов.