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Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО

Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Село Лучиці Луцького району вперше згадується у документах XV століття.

Ретрофото опублікували на сайті інтернет-видання "Район. Історія".

Відомо, що у першій половині XVI ст. село Лучиці було у власності луцьких владик, а з 1570 року переходить у підпорядкування піддеканія луцького ксьондза Томаша Хаєнського.

На початку XX ст. у селі Лучиці нараховувалось 48 дворів і 287 мешканців.

Згідно з архівними документами, у 1789 році зусиллями поміщика Осипа Ярошинського і місцевих прихожан була зведена Свято-Троїцька церква. Проте сьогодні в селі діє інший храм, побудований у 1908 році.

В Австрійському державному архіві знаходяться світлини села Лучиці часів Першої світової війни.

На першому фото ви можете побачити храм, який був зведений в 1908 році. На другому – місцеву панораму річки Стир, на якій одна із сільських жінок пере одяг. Світлини датуються 1917 роком.

Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО
Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО


Текст - Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

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Теги: Лучиці, ретрофото, Луцький район
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