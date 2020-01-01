Волинське село на столітніх світлинах. РЕТРОФОТО





Ретрофото опублікували на сайті інтернет-видання



Відомо, що у першій половині XVI ст. село Лучиці було у власності луцьких владик, а з 1570 року переходить у підпорядкування піддеканія луцького ксьондза Томаша Хаєнського.



На початку XX ст. у селі Лучиці нараховувалось 48 дворів і 287 мешканців.



Згідно з архівними документами, у 1789 році зусиллями поміщика Осипа Ярошинського і місцевих прихожан була зведена Свято-Троїцька церква. Проте сьогодні в селі діє інший храм, побудований у 1908 році.



В Австрійському державному архіві знаходяться світлини села Лучиці часів Першої світової війни.



На першому фото ви можете побачити храм, який був зведений в 1908 році. На другому – місцеву панораму річки Стир, на якій одна із сільських жінок пере одяг. Світлини датуються 1917 роком.







Текст - Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Село Лучиці Луцького району вперше згадується у документах XV століття.Ретрофото опублікували на сайті інтернет-видання "Район. Історія" Відомо, що у першій половині XVI ст. село Лучиці було у власності луцьких владик, а з 1570 року переходить у підпорядкування піддеканія луцького ксьондза Томаша Хаєнського.На початку XX ст. у селі Лучиці нараховувалось 48 дворів і 287 мешканців.Згідно з архівними документами, у 1789 році зусиллями поміщика Осипа Ярошинського і місцевих прихожан була зведена Свято-Троїцька церква. Проте сьогодні в селі діє інший храм, побудований у 1908 році.В Австрійському державному архіві знаходяться світлини села Лучиці часів Першої світової війни.На першому фото ви можете побачити храм, який був зведений в 1908 році. На другому – місцеву панораму річки Стир, на якій одна із сільських жінок пере одяг. Світлини датуються 1917 роком.

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