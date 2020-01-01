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Волинські поліцейські зупинили BMW з підробленими номерами

Волинські поліцейські зупинили BMW з підробленими номерами
У Ковелі на бульварі Лесі Українки поліцейські спинили водія «BMW X5», автомобіль якого не був своєчасно зареєстрований протягом року.

Про це повідомляє "Ковель media".

Чоловік керував авто з недійсним номерним знаком.

Правоохоронці склали на нього адміністративний протокол і скерували матеріали справи до суду.

Ковельський міськрайонний суд визнав водія винним і оштрафував на 255 гривень.

Фото ілюстративне

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Теги: фальшиві права, Ковель, суд
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