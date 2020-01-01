Волинські поліцейські зупинили BMW з підробленими номерами





Про це повідомляє



Чоловік керував авто з недійсним номерним знаком.



Правоохоронці склали на нього адміністративний протокол і скерували матеріали справи до суду.



Ковельський міськрайонний суд визнав водія винним і оштрафував на 255 гривень.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на бульварі Лесі Українки поліцейські спинили водія «BMW X5», автомобіль якого не був своєчасно зареєстрований протягом року.Про це повідомляє "Ковель media" Чоловік керував авто з недійсним номерним знаком.Правоохоронці склали на нього адміністративний протокол і скерували матеріали справи до суду.Ковельський міськрайонний суд визнав водія винним і оштрафував на 255 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію