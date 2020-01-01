Волинські поліцейські зупинили BMW з підробленими номерами
Сьогодні, 13:18
У Ковелі на бульварі Лесі Українки поліцейські спинили водія «BMW X5», автомобіль якого не був своєчасно зареєстрований протягом року.
Про це повідомляє "Ковель media".
Чоловік керував авто з недійсним номерним знаком.
Правоохоронці склали на нього адміністративний протокол і скерували матеріали справи до суду.
Ковельський міськрайонний суд визнав водія винним і оштрафував на 255 гривень.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє "Ковель media".
Чоловік керував авто з недійсним номерним знаком.
Правоохоронці склали на нього адміністративний протокол і скерували матеріали справи до суду.
Ковельський міськрайонний суд визнав водія винним і оштрафував на 255 гривень.
Фото ілюстративне
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