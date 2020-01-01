Міністр охорони здоров'я Степанов одужав від коронавірусу

Максим Степанов одужав від коронавірусної хвороби Covid-19.



Про це він повідомив на брифінгу 28 листопада, передає



«Радий вітати вас на брифінгу безпосередньо з МОЗ. Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Так і сталося. Хочу побажати всім, хто хворіє, теж швидкого одужання», – сказав Степанов.



14 листопада урядовець заявив, що отримав

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров’я Україниодужав від коронавірусної хвороби Covid-19.Про це він повідомив на брифінгу 28 листопада, передає "Уніан" «Радий вітати вас на брифінгу безпосередньо з МОЗ. Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Так і сталося. Хочу побажати всім, хто хворіє, теж швидкого одужання», – сказав Степанов.14 листопада урядовець заявив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Весь час міністр лікувався вдома на самоізоляції. З дому він продовжував працювати дистанційно, зокрема проводив щоденні брифінги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію