Міністр охорони здоров'я Степанов одужав від коронавірусу
Сьогодні, 14:00
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов одужав від коронавірусної хвороби Covid-19.
Про це він повідомив на брифінгу 28 листопада, передає "Уніан".
«Радий вітати вас на брифінгу безпосередньо з МОЗ. Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Так і сталося. Хочу побажати всім, хто хворіє, теж швидкого одужання», – сказав Степанов.
14 листопада урядовець заявив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Весь час міністр лікувався вдома на самоізоляції. З дому він продовжував працювати дистанційно, зокрема проводив щоденні брифінги.
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Про це він повідомив на брифінгу 28 листопада, передає "Уніан".
«Радий вітати вас на брифінгу безпосередньо з МОЗ. Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Так і сталося. Хочу побажати всім, хто хворіє, теж швидкого одужання», – сказав Степанов.
14 листопада урядовець заявив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Весь час міністр лікувався вдома на самоізоляції. З дому він продовжував працювати дистанційно, зокрема проводив щоденні брифінги.
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