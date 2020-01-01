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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Міністр охорони здоров'я Степанов одужав від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Степанов одужав від коронавірусу
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов одужав від коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це він повідомив на брифінгу 28 листопада, передає "Уніан".

«Радий вітати вас на брифінгу безпосередньо з МОЗ. Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Так і сталося. Хочу побажати всім, хто хворіє, теж швидкого одужання», – сказав Степанов.

14 листопада урядовець заявив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Весь час міністр лікувався вдома на самоізоляції. З дому він продовжував працювати дистанційно, зокрема проводив щоденні брифінги.








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Теги: коронавірус, міністр, МОЗ
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