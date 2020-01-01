Вночі у Луцьку вщент згоріло таксі: відома причина

вщент згорів автомобіль служби таксі.



Як розповів у коментарі Володимир Нестеров, виклик про загорання надійшов о 00.24. Пожежники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини прибули за 3 хвилини.



"В 00.36 автомобіль уже погасили", – зазначив Володимир Несторов.



За словами речника волинських рятувальників, причиною загорання авто стала розгерметизація паливної системи.

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