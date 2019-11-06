У Дніпрі біля кафе сталася стрілянина, є поранені. ФОТО
Сьогодні, 15:14
Біля кафе у Дніпрі, яке працювало попри карантин вихідного дня, сталася стрілянина та бійка. Внаслідок інциденту є постраждалі.
Конфліктна ситуація виникла близько 5-ї ранку, повідомляє Міністерство внушрішніх справ України.
Заклад, незважаючи на карантинні обмеження, працював вночі за попередньою домовленістю з адміністрацією. П’ятеро відпочивальників потрапили до кафе через службові двері. Вже під ранок на вулиці між клієнтами та охороною кафе виникла сутичка, внаслідок якої 37-річний охоронець отримав вогнепальні поранення та був доставлений до лікарні. Ще три відвідувачі кафе отримали ножові поранення.
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Конфліктна ситуація виникла близько 5-ї ранку, повідомляє Міністерство внушрішніх справ України.
Заклад, незважаючи на карантинні обмеження, працював вночі за попередньою домовленістю з адміністрацією. П’ятеро відпочивальників потрапили до кафе через службові двері. Вже під ранок на вулиці між клієнтами та охороною кафе виникла сутичка, внаслідок якої 37-річний охоронець отримав вогнепальні поранення та був доставлений до лікарні. Ще три відвідувачі кафе отримали ножові поранення.
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