Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Волині
Сьогодні, 19:58
У Волинській області на завтра, 29 листопада, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, невеликий сніг. Попереджають про ожеледицю на дорогах області.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-5° морозу.
У Луцьку 29 листопада очікується також хмарна з проясненнями погода. невеликий мокрий снiг з дощем. На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-10 м/с. Температура протягом доби вiд 2° морозу до 1° тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-5° морозу.
У Луцьку 29 листопада очікується також хмарна з проясненнями погода. невеликий мокрий снiг з дощем. На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-10 м/с. Температура протягом доби вiд 2° морозу до 1° тепла.
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