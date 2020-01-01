Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Волині





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-5° морозу.



У Луцьку 29 листопада очікується також хмарна з проясненнями погода. невеликий мокрий снiг з дощем. На дорогах ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-10 м/с. Температура протягом доби вiд 2° морозу до 1° тепла.

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