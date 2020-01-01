Лучанка розповіла, як правильно готувати каштани

Руслана Цибуліна. Так, нещодавно жінка здійснила мрію дитинства – скуштувати смажені каштани. Каже, що вперше про такі незвичні ласощі дізналася із казки Ганса Крістіана Андерсена і з тих пір її не полишало бажання спробувати «побратимів символу Києва» на смак.



Про це вона Інформаційному агентству Волинські Новини.



Зі слів пані Руслани, звичайні українські каштани, які прикрашають вулиці та узбіччя доріг, вживати у їжу не можна – вони не їстівні.



Їстівними є плоди каштана справжнього. Це дерево виглядає дещо інакше, ніж кінський каштан. Листки у каштана справжнього довгасті, еліптичні, з гострими зубчиками. У кінського каштана листки складні, пальчасті, на спільній ніжці їх 5-7. Плоди каштана і плоди кінського каштана схожі, але у справжнього під колючою шкірочкою їх по 2-4. Коли плоди каштана дозрівають, шкарлупа тріскає і горішки випадають.



«Каштани досить важкі. Але після приготування вони стають легшими. На смак вони наче кукурудза або ж гарбузове насіння. Мають солодкуватий присмак. Особисто мені ця страва дуже сподобалася, хоча дітям – ні. Вони сказали, що на смак каштани досить дивні, і вдруге їх куштувати вони не хочуть. Спробувати смажені каштани було моєю мрією з дитинства. Може ви бачили екранізацію сумної казки Ганса Крістіана Андерсена про дівчинку з сірниками, де на ярмарку продавали смажені каштани, діти їх купували, їли, а головне героїня була змушена продавати сірники? У дівчинки не було грошей і вона не могла собі цього дозволити. І так мені захотілось спробувати ті каштани! Тож, я попросила сестру, яка живе в Італії, вислати мені їстівних каштанів», - посміхається жінка.



Руслана Цибуліна каже, що перед тим, як засмажити каштани в духовці, їх потрібно замочити не менш, ніж на три години у воді.



«Потім робимо поперечний надріз шкірки каштана з тієї сторони, що плоска. На деко їх потрібно викладати розрізом до верху. Випікати годину двадцять хвилин при температурі 120-150 градусів. Ні солити, ні перчити, ні приправляти не потрібно. Після готовності, каштан потрібно розламати навпіл, тоді шкірочка злазить і можна їсти смачну начинку. В Італії запивають цю страву вином», - ділиться рецептом запікання каштанів лучанка.



До слова, на вигляд їстівні каштани відрізняються від декоративних українських, які в їжу споживати не можна.



В Україні каштан їстівний можна зустріти в Криму, Прикарпатті та Закарпатті. Найбільші ж врожаї збирають закарпатці. Помірковано-континентальний клімат області сприятливий для низки субтропічних рослин, зокрема для каштану їстівного. Щороку з жовтня по листопад прилавки ринків Закарпатського краю переповнені свіжими плодами ґестині – так закарпатці називають каштан (від угорського «gesztenye» – каштан).



У світі їстівний каштан розглядається як хлібне дерево. Вихід борошна з каштанів складає 70%. Борошно виходить високої якості, воно не поступається пшеничному і відрізняється лише відсутністю клейковини. Раніше плоди каштанів вважались їжею бідняків, але в сучасній Європі вони дуже популярні. Наприклад, кожного року на початку листопада в Франції, Італії, Австрії, Іспанії, Швейцарії та інших європейських країнах проводяться каштанові фестивалі: на міських площах розпалюють багаття, над якими у велетенських пательнях або металічних барабанах смажать каштани з нового врожаю запиваючи вином. Горіхи каштану їстівного дуже смачні: їх вживають у їжу в вареному, смаженому і печеному вигляді. Вони ситні, містять багато вітамінів і мають удвічі менше калорій, ніж горіхи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Досить екзотичну страву спробувала приготувати на власній кухні лучанка. Так, нещодавно жінка здійснила мрію дитинства – скуштувати смажені каштани. Каже, що вперше про такі незвичні ласощі дізналася із казки Ганса Крістіана Андерсена і з тих пір її не полишало бажання спробувати «побратимів символу Києва» на смак.Про це вона розповіла Зі слів пані Руслани, звичайні українські каштани, які прикрашають вулиці та узбіччя доріг, вживати у їжу не можна – вони не їстівні.Їстівними є плоди каштана справжнього. Це дерево виглядає дещо інакше, ніж кінський каштан. Листки у каштана справжнього довгасті, еліптичні, з гострими зубчиками. У кінського каштана листки складні, пальчасті, на спільній ніжці їх 5-7. Плоди каштана і плоди кінського каштана схожі, але у справжнього під колючою шкірочкою їх по 2-4. Коли плоди каштана дозрівають, шкарлупа тріскає і горішки випадають.«Каштани досить важкі. Але після приготування вони стають легшими. На смак вони наче кукурудза або ж гарбузове насіння. Мають солодкуватий присмак. Особисто мені ця страва дуже сподобалася, хоча дітям – ні. Вони сказали, що на смак каштани досить дивні, і вдруге їх куштувати вони не хочуть. Спробувати смажені каштани було моєю мрією з дитинства. Може ви бачили екранізацію сумної казки Ганса Крістіана Андерсена про дівчинку з сірниками, де на ярмарку продавали смажені каштани, діти їх купували, їли, а головне героїня була змушена продавати сірники? У дівчинки не було грошей і вона не могла собі цього дозволити. І так мені захотілось спробувати ті каштани! Тож, я попросила сестру, яка живе в Італії, вислати мені їстівних каштанів», - посміхається жінка.Руслана Цибуліна каже, що перед тим, як засмажити каштани в духовці, їх потрібно замочити не менш, ніж на три години у воді.«Потім робимо поперечний надріз шкірки каштана з тієї сторони, що плоска. На деко їх потрібно викладати розрізом до верху. Випікати годину двадцять хвилин при температурі 120-150 градусів. Ні солити, ні перчити, ні приправляти не потрібно. Після готовності, каштан потрібно розламати навпіл, тоді шкірочка злазить і можна їсти смачну начинку. В Італії запивають цю страву вином», - ділиться рецептом запікання каштанів лучанка.До слова, на вигляд їстівні каштани відрізняються від декоративних українських, які в їжу споживати не можна.В Україні каштан їстівний можна зустріти в Криму, Прикарпатті та Закарпатті. Найбільші ж врожаї збирають закарпатці. Помірковано-континентальний клімат області сприятливий для низки субтропічних рослин, зокрема для каштану їстівного. Щороку з жовтня по листопад прилавки ринків Закарпатського краю переповнені свіжими плодами ґестині – так закарпатці називають каштан (від угорського «gesztenye» – каштан).У світі їстівний каштан розглядається як хлібне дерево. Вихід борошна з каштанів складає 70%. Борошно виходить високої якості, воно не поступається пшеничному і відрізняється лише відсутністю клейковини. Раніше плоди каштанів вважались їжею бідняків, але в сучасній Європі вони дуже популярні. Наприклад, кожного року на початку листопада в Франції, Італії, Австрії, Іспанії, Швейцарії та інших європейських країнах проводяться каштанові фестивалі: на міських площах розпалюють багаття, над якими у велетенських пательнях або металічних барабанах смажать каштани з нового врожаю запиваючи вином. Горіхи каштану їстівного дуже смачні: їх вживають у їжу в вареному, смаженому і печеному вигляді. Вони ситні, містять багато вітамінів і мають удвічі менше калорій, ніж горіхи.

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