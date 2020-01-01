вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку чоловік вкрав гроші з кабінок в роздягальні тренажерного залу

У Луцьку чоловік вкрав гроші з кабінок в роздягальні тренажерного залу
У двох клієнтів луцького тренажерного залу вкрали 34 тисячі гривень, зламавши дверцята комірок для зберігання речей у роздягальні. Крадій відбувся умовним покаранням.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".

Під час суду встановили, що 9 вересня уродженець Одеської області обікрав дві комірки для зберігання особистих речей у роздягальні тренажерного залу на вулиці Рівненській.

Відзначимо, що комірки замикалися на замок, проте злочинець використовував стамеску, аби віджати дверцята. Зокрема, з першої комірки крадій взяв 18 тисяч 670 гривень, з іншої – 4 тисячі гривень, 250 євро та 100 доларів. Загальна сума викраденого – 33 тисячі 649 гривень.

Злочинець свою вину визнав повністю, просив суворо не карати, зазначивши, що повністю відшкодував шкоду потерпілим.

Врахувавши обставини справи, суд призначив крадію покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши на один рік та шість місяців умовного покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спортзал, роздягальня, крадіжка, кабінка, суд, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку чоловік вкрав гроші з кабінок в роздягальні тренажерного залу
Сьогодні, 05:40
Українців попереджають про новий вид телефонного шахрайства
Сьогодні, 04:25
У волинському селі на декілька днів відключать газ
Сьогодні, 03:20
Не прийшов до військкомату: на Волині судили ухилянта
Сьогодні, 02:18
Закривав у машині: під Києвом 56-річний чоловік ґвалтував двох неповнолітніх дівчат
Сьогодні, 01:34
Схожі новини
За крадіжку алкоголю з супермаркету лучанин загримів за ґрати За крадіжку алкоголю з супермаркету лучанин загримів за ґрати
21 листопад, 01:21
У Луцьку неповнолітня обікрала п'яного чоловіка У Луцьку неповнолітня обікрала п'яного чоловіка
08 листопад, 02:47
На Волині чоловік обікрав магазин, ключі від якого йому залишила продавчиня На Волині чоловік обікрав магазин, ключі від якого йому залишила продавчиня
24 серпень, 04:10
З двору луцької багатоповерхівки чоловік викрав ВАЗ та розібрав його на запчастини З двору луцької багатоповерхівки чоловік викрав ВАЗ та розібрав його на запчастини
13 серпень, 00:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку чоловік вкрав гроші з кабінок в роздягальні тренажерного залу
Сьогодні, 05:40
 0
Українців попереджають про новий вид телефонного шахрайства
Сьогодні, 04:25
 0
У волинському селі на декілька днів відключать газ
Сьогодні, 03:20
 0
Не прийшов до військкомату: на Волині судили ухилянта
Сьогодні, 02:18
 0
Закривав у машині: під Києвом 56-річний чоловік ґвалтував двох неповнолітніх дівчат
Сьогодні, 01:34
 0
Медіа
відео
1/8