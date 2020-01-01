У Луцьку чоловік вкрав гроші з кабінок в роздягальні тренажерного залу





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Під час суду встановили, що 9 вересня уродженець Одеської області обікрав дві комірки для зберігання особистих речей у роздягальні тренажерного залу на вулиці Рівненській.



Відзначимо, що комірки замикалися на замок, проте злочинець використовував стамеску, аби віджати дверцята. Зокрема, з першої комірки крадій взяв 18 тисяч 670 гривень, з іншої – 4 тисячі гривень, 250 євро та 100 доларів. Загальна сума викраденого – 33 тисячі 649 гривень.



Злочинець свою вину визнав повністю, просив суворо не карати, зазначивши, що повністю відшкодував шкоду потерпілим.



Врахувавши обставини справи, суд призначив крадію покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши на один рік та шість місяців умовного покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У двох клієнтів луцького тренажерного залу вкрали 34 тисячі гривень, зламавши дверцята комірок для зберігання речей у роздягальні. Крадій відбувся умовним покаранням.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини" Під час суду встановили, що 9 вересня уродженець Одеської області обікрав дві комірки для зберігання особистих речей у роздягальні тренажерного залу на вулиці Рівненській.Відзначимо, що комірки замикалися на замок, проте злочинець використовував стамеску, аби віджати дверцята. Зокрема, з першої комірки крадій взяв 18 тисяч 670 гривень, з іншої – 4 тисячі гривень, 250 євро та 100 доларів. Загальна сума викраденого – 33 тисячі 649 гривень.Злочинець свою вину визнав повністю, просив суворо не карати, зазначивши, що повністю відшкодував шкоду потерпілим.Врахувавши обставини справи, суд призначив крадію покарання у виді трьох років позбавлення волі, змінивши на один рік та шість місяців умовного покарання.

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