У Великобританії невдовзі розпочнуть вакцинувати від коронавірусу





Британські чиновники переконані, що їм вдасться досягнути домовленостей з США та ЄС, аби їхня країна першою отримала вакцину, повідомляє



Раніше в британському уряді заявили, що досягли угоди з американською компанією Pfizer щодо постачання вакцини від коронавірусу.



Її зберігання можливе при температурі понад мінус 70 градусів за Цельсієм. Крім цього, її не можна перевозити більше ніж 4 рази.



«Вакцину Pfizer, яку ми отримаємо, не можна буде знову переміщати. Щойно вона потрапить до нас, ми повинні використати її протягом 5 днів, такий її термін придатності», – пояснив керівник однієї з лікарень.



У Великій Британії розраховують отримати вакцини від заводу у Бельгії. Відтак, її можна буде безпечно доправляти до лікарень і будинків для літніх людей.

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