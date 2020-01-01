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У Великобританії невдовзі розпочнуть вакцинувати від коронавірусу

У Великобританії невдовзі розпочнуть вакцинувати від коронавірусу
Перші дози вакцин від коронавірусу COVID-19 з’являться у Великій Британії вже 7 – 9 грудня. Лікарні вже отримали розпорядження про підготовку до початку щеплень.

Британські чиновники переконані, що їм вдасться досягнути домовленостей з США та ЄС, аби їхня країна першою отримала вакцину, повідомляє 24 канал з посиланням на The Guardian.

Раніше в британському уряді заявили, що досягли угоди з американською компанією Pfizer щодо постачання вакцини від коронавірусу.

Її зберігання можливе при температурі понад мінус 70 градусів за Цельсієм. Крім цього, її не можна перевозити більше ніж 4 рази.

«Вакцину Pfizer, яку ми отримаємо, не можна буде знову переміщати. Щойно вона потрапить до нас, ми повинні використати її протягом 5 днів, такий її термін придатності», – пояснив керівник однієї з лікарень.

У Великій Британії розраховують отримати вакцини від заводу у Бельгії. Відтак, її можна буде безпечно доправляти до лікарень і будинків для літніх людей.

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Теги: Великобританія, вакцинація, вакцина, коронавірус
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