У Великобританії невдовзі розпочнуть вакцинувати від коронавірусу
Сьогодні, 06:25
Перші дози вакцин від коронавірусу COVID-19 з’являться у Великій Британії вже 7 – 9 грудня. Лікарні вже отримали розпорядження про підготовку до початку щеплень.
Британські чиновники переконані, що їм вдасться досягнути домовленостей з США та ЄС, аби їхня країна першою отримала вакцину, повідомляє 24 канал з посиланням на The Guardian.
Раніше в британському уряді заявили, що досягли угоди з американською компанією Pfizer щодо постачання вакцини від коронавірусу.
Її зберігання можливе при температурі понад мінус 70 градусів за Цельсієм. Крім цього, її не можна перевозити більше ніж 4 рази.
«Вакцину Pfizer, яку ми отримаємо, не можна буде знову переміщати. Щойно вона потрапить до нас, ми повинні використати її протягом 5 днів, такий її термін придатності», – пояснив керівник однієї з лікарень.
У Великій Британії розраховують отримати вакцини від заводу у Бельгії. Відтак, її можна буде безпечно доправляти до лікарень і будинків для літніх людей.
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Британські чиновники переконані, що їм вдасться досягнути домовленостей з США та ЄС, аби їхня країна першою отримала вакцину, повідомляє 24 канал з посиланням на The Guardian.
Раніше в британському уряді заявили, що досягли угоди з американською компанією Pfizer щодо постачання вакцини від коронавірусу.
Її зберігання можливе при температурі понад мінус 70 градусів за Цельсієм. Крім цього, її не можна перевозити більше ніж 4 рази.
«Вакцину Pfizer, яку ми отримаємо, не можна буде знову переміщати. Щойно вона потрапить до нас, ми повинні використати її протягом 5 днів, такий її термін придатності», – пояснив керівник однієї з лікарень.
У Великій Британії розраховують отримати вакцини від заводу у Бельгії. Відтак, її можна буде безпечно доправляти до лікарень і будинків для літніх людей.
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