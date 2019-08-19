Водій втік: на Волині потяг протаранив автомобіль. ВІДЕО





Авто знайшли на узбіччі дороги пошкоджене, але без водія. Він, як розповіли, втік. Про це інформує



Автомобіль білого кольору з вантажним відсіком перед колією загальмував, проте вискочив на колі і там застряг. Потяг, який їхав згодом вдарив авто ззаду та “випхав” на узбіччя.



На місці працювала слідчо-оперативна група.



Деталі інциденту згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го листопада, близько 19-ї години, у селі П’ятидні Володимир-Волинського району на залізничному переїзді автомобіль потрапив під потяг.Авто знайшли на узбіччі дороги пошкоджене, але без водія. Він, як розповіли, втік. Про це інформує БУГ Автомобіль білого кольору з вантажним відсіком перед колією загальмував, проте вискочив на колі і там застряг. Потяг, який їхав згодом вдарив авто ззаду та “випхав” на узбіччя.На місці працювала слідчо-оперативна група.Деталі інциденту згодом.

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