Водій втік: на Волині потяг протаранив автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 21:13
28-го листопада, близько 19-ї години, у селі П’ятидні Володимир-Волинського району на залізничному переїзді автомобіль потрапив під потяг.
Авто знайшли на узбіччі дороги пошкоджене, але без водія. Він, як розповіли, втік. Про це інформує БУГ.
Автомобіль білого кольору з вантажним відсіком перед колією загальмував, проте вискочив на колі і там застряг. Потяг, який їхав згодом вдарив авто ззаду та “випхав” на узбіччя.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
Деталі інциденту згодом.
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Авто знайшли на узбіччі дороги пошкоджене, але без водія. Він, як розповіли, втік. Про це інформує БУГ.
Автомобіль білого кольору з вантажним відсіком перед колією загальмував, проте вискочив на колі і там застряг. Потяг, який їхав згодом вдарив авто ззаду та “випхав” на узбіччя.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
Деталі інциденту згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
За той час, шо переховується в хліві, то хоч випере засрані від перестраху штани і головне - може протверезиться !
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