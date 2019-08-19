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Водій втік: на Волині потяг протаранив автомобіль. ВІДЕО

Водій втік: на Волині потяг протаранив автомобіль. ВІДЕО
28-го листопада, близько 19-ї години, у селі П’ятидні Володимир-Волинського району на залізничному переїзді автомобіль потрапив під потяг.

Авто знайшли на узбіччі дороги пошкоджене, але без водія. Він, як розповіли, втік. Про це інформує БУГ.

Автомобіль білого кольору з вантажним відсіком перед колією загальмував, проте вискочив на колі і там застряг. Потяг, який їхав згодом вдарив авто ззаду та “випхав” на узбіччя.

На місці працювала слідчо-оперативна група.

Деталі інциденту згодом.



Водій втік: на Волині потяг протаранив автомобіль. ВІДЕО
Водій втік: на Волині потяг протаранив автомобіль. ВІДЕО
Водій втік: на Волині потяг протаранив автомобіль. ВІДЕО
Водій втік: на Волині потяг протаранив автомобіль. ВІДЕО

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Теги: переїзд, поїзд, автомобіль, П'ятидні
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Коментарі 1
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За той час, шо переховується в хліві, то хоч випере засрані від перестраху штани і головне - може протверезиться !
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