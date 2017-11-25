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У Луцьку вшанували пам’ять жертв голодоморів в Україні

У Луцьку вшанували пам’ять жертв голодоморів в Україні
Щороку, у останню суботу листопада, Україна в жалобі вшановує пам’ять жертв голодоморів.

Відтак, сьогодні небайдужі лучани зібралися на території луцької Хрестовоздвиженської церкви, щоб покласти квіти до пам’ятного знаку Християнському милосердю. Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

У заході також взяли участь Луцький міський голова Ігор Поліщук, заступники міського голови Костянтин Петрочук та Ірина Чебелюк, заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт, представники обласної влади та духовенства.

Вшанування продовжилося громадською панахидою за померлими від голодоморів 1932-1933 років на Замковій площі.

Опісля панахиди присутні взяли участь в традиційній всеукраїнській акції «Запали свічку!», сформувавши вогненний хрест, що символізує скорботу нації за усіма закатованими голодом співвітчизниками.

«Надзвичайно важливо пам’ятати про цю подію, аби такого більше ніколи не повторилося. Ми повинні розповідати дітям про цей страшний злочин, про закатованих українців, яких морили голодом лише за те, що проживали в Україні.

Ми повинні зробити все, що в наших силах, аби такого більше ніколи не допустити», - зауважив Ігор Поліщук.


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Теги: Голодомор, вшанування, хода
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