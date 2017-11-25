У Луцьку вшанували пам’ять жертв голодоморів в Україні





Відтак, сьогодні небайдужі лучани зібралися на території луцької Хрестовоздвиженської церкви, щоб покласти квіти до пам’ятного знаку Християнському милосердю. Про це інформують на сайті



У заході також взяли участь Луцький міський голова Ігор Поліщук, заступники міського голови Костянтин Петрочук та Ірина Чебелюк, заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт, представники обласної влади та духовенства.



Вшанування продовжилося громадською панахидою за померлими від голодоморів 1932-1933 років на Замковій площі.



Опісля панахиди присутні взяли участь в традиційній всеукраїнській акції «Запали свічку!», сформувавши вогненний хрест, що символізує скорботу нації за усіма закатованими голодом співвітчизниками.



«Надзвичайно важливо пам’ятати про цю подію, аби такого більше ніколи не повторилося. Ми повинні розповідати дітям про цей страшний злочин, про закатованих українців, яких морили голодом лише за те, що проживали в Україні.



Ми повинні зробити все, що в наших силах, аби такого більше ніколи не допустити», - зауважив Ігор Поліщук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щороку, у останню суботу листопада, Україна в жалобі вшановує пам’ять жертв голодоморів.Відтак, сьогодні небайдужі лучани зібралися на території луцької Хрестовоздвиженської церкви, щоб покласти квіти до пам’ятного знаку Християнському милосердю. Про це інформують на сайті Луцької міської ради У заході також взяли участь Луцький міський голова, заступники міського головита, заступник голови Волинської обласної ради, представники обласної влади та духовенства.Вшанування продовжилося громадською панахидою за померлими від голодоморів 1932-1933 років на Замковій площі.Опісля панахиди присутні взяли участь в традиційній всеукраїнській акції «Запали свічку!», сформувавши вогненний хрест, що символізує скорботу нації за усіма закатованими голодом співвітчизниками.«Надзвичайно важливо пам’ятати про цю подію, аби такого більше ніколи не повторилося. Ми повинні розповідати дітям про цей страшний злочин, про закатованих українців, яких морили голодом лише за те, що проживали в Україні.Ми повинні зробити все, що в наших силах, аби такого більше ніколи не допустити», - зауважив Ігор Поліщук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію