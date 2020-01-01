У місті на Волині руйнується стіна багатоповерхівки. ФОТО
28 листопад, 22:50
В аварійному стані перебуває стіна багатоповерхівки у центрі Володимира-Волинського.
Масивний кондиціонер «тягне» за собою її частину. Коли це все звалиться на землю, якщо ситуацію не виправити – питання часу. Пише БУГ.
Йдеться про будинок на вулиці Князя Василька, 2. У самому центрі міста. Кондиціонер встановлений на стіні приміщення колишнього “Вопаку”, на першому поверсі.
Як розповіли БУГу у Держпродспоживслужбі, кондицінер, як і приміщення, мають нового власника. До нього зверталися неодноразово, проте реакції – нуль.
Тим часом стіна і далі руйнується. Через таку бездіяльність можуть постраждати інші. Якщо ситуацію не виправлять найближчим часом, доведеться звертатися до правоохоронців, розповіли БУГу працівники служби.
Зазначимо, що у 2019-му році провели ремонт цієї багатоповерхівки, а саме, укріплення несучих конструкцій, адже вони були аварійними.
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Масивний кондиціонер «тягне» за собою її частину. Коли це все звалиться на землю, якщо ситуацію не виправити – питання часу. Пише БУГ.
Йдеться про будинок на вулиці Князя Василька, 2. У самому центрі міста. Кондиціонер встановлений на стіні приміщення колишнього “Вопаку”, на першому поверсі.
Як розповіли БУГу у Держпродспоживслужбі, кондицінер, як і приміщення, мають нового власника. До нього зверталися неодноразово, проте реакції – нуль.
Тим часом стіна і далі руйнується. Через таку бездіяльність можуть постраждати інші. Якщо ситуацію не виправлять найближчим часом, доведеться звертатися до правоохоронців, розповіли БУГу працівники служби.
Зазначимо, що у 2019-му році провели ремонт цієї багатоповерхівки, а саме, укріплення несучих конструкцій, адже вони були аварійними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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