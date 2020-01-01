На Закарпатті відкрили найбільш високогірну дорогу України. ФОТО





Про це повідомляє



Ремонтували дорогу у 2020 році, загальний кошторис становить 669 мільйонів гривень. Найвища відмітка на поверхні дороги — 732,38 м над рівнем моря, найнижча — 430,03 м.



«Дорога має десятки штучних споруд — мостів, труб і підпірних стін — та складну конфігурацію в плані, а саме велику кількість кривих на кілометр», — кажуть у службі автомобільних доріг і наголошують, що це — найкрасивіший автомобільний маршрут.





А в Укравтодорі уточнили, що дорога прокладена вздовж Боржавського хребта, проходить через Воловецький і Подобовецький (Пилипецький) перевали й виходить на регіональну трасу Р-21 Долина — Хуст.





«Це також шлях до одного з найбільш відвідуваних природних див України, а саме — до Національного природного парку Синевир», — додають там.





Не забувають обидва відомства нагадати, що ремонт дороги відбувся в межах програми президента «Велике будівництво».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 листопада в Закарпатській області відкрили рух трасою Т-07-18 Нижні Ворота — Воловець — Міжгір'я. Це найбільш високогірна дорога державного значення в Україні.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Закарпаття Ремонтували дорогу у 2020 році, загальний кошторис становить 669 мільйонів гривень. Найвища відмітка на поверхні дороги — 732,38 м над рівнем моря, найнижча — 430,03 м.«Дорога має десятки штучних споруд — мостів, труб і підпірних стін — та складну конфігурацію в плані, а саме велику кількість кривих на кілометр», — кажуть у службі автомобільних доріг і наголошують, що це — найкрасивіший автомобільний маршрут.А в Укравтодорі уточнили, що дорога прокладена вздовж Боржавського хребта, проходить через Воловецький і Подобовецький (Пилипецький) перевали й виходить на регіональну трасу Р-21 Долина — Хуст.«Це також шлях до одного з найбільш відвідуваних природних див України, а саме — до Національного природного парку Синевир», — додають там.Не забувають обидва відомства нагадати, що ремонт дороги відбувся в межах програми президента «Велике будівництво».

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