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На Закарпатті відкрили найбільш високогірну дорогу України. ФОТО

На Закарпатті відкрили найбільш високогірну дорогу України. ФОТО
28 листопада в Закарпатській області відкрили рух трасою Т-07-18 Нижні Ворота — Воловець — Міжгір'я. Це найбільш високогірна дорога державного значення в Україні.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Закарпаття.

Ремонтували дорогу у 2020 році, загальний кошторис становить 669 мільйонів гривень. Найвища відмітка на поверхні дороги — 732,38 м над рівнем моря, найнижча — 430,03 м.

«Дорога має десятки штучних споруд — мостів, труб і підпірних стін — та складну конфігурацію в плані, а саме велику кількість кривих на кілометр», — кажуть у службі автомобільних доріг і наголошують, що це — найкрасивіший автомобільний маршрут.

На Закарпатті відкрили найбільш високогірну дорогу України. ФОТО

А в Укравтодорі уточнили, що дорога прокладена вздовж Боржавського хребта, проходить через Воловецький і Подобовецький (Пилипецький) перевали й виходить на регіональну трасу Р-21 Долина — Хуст.

На Закарпатті відкрили найбільш високогірну дорогу України. ФОТО

«Це також шлях до одного з найбільш відвідуваних природних див України, а саме — до Національного природного парку Синевир», — додають там.

На Закарпатті відкрили найбільш високогірну дорогу України. ФОТО

Не забувають обидва відомства нагадати, що ремонт дороги відбувся в межах програми президента «Велике будівництво».
На Закарпатті відкрили найбільш високогірну дорогу України. ФОТО

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Теги: Закарпаття, дорога, гори
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