Волинський спортсмен виграв гран-прі на фестивалі бойових мистецтв
28 листопад, 23:39
27 листопада у Харкові проходив фестиваль бойових мистецтв Madabattle. Участь у ньому взяв та переміг волинянин із села Деревок Іван Пасич.
Про це інформує газета "Нова життя".
Уперше фестиваль бойових мистецтв Madabattle проходив в червні 2020 року. А 27 листопада на одній із найпопулярніших мультиформатних майданчиків Східної України - Арт-заводі «Механіка. Інша земля», відбулися видовищні турніри з ММА в рамках другого фестивалю Madabattle. Свою майстерність на арені продемонстрували кращі спортсмени з усієї України.
Серед них – і волиняни: вихованці СК «Воїн» Іван Пасич та Андрій Місюк. У результаті запеклих боїв на фестивалі житель с. Деревок Іван Пасич став володарем гран-прі.
Це був його дебют серед дорослих у вазі 66 кілограмів.
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Про це інформує газета "Нова життя".
Уперше фестиваль бойових мистецтв Madabattle проходив в червні 2020 року. А 27 листопада на одній із найпопулярніших мультиформатних майданчиків Східної України - Арт-заводі «Механіка. Інша земля», відбулися видовищні турніри з ММА в рамках другого фестивалю Madabattle. Свою майстерність на арені продемонстрували кращі спортсмени з усієї України.
Серед них – і волиняни: вихованці СК «Воїн» Іван Пасич та Андрій Місюк. У результаті запеклих боїв на фестивалі житель с. Деревок Іван Пасич став володарем гран-прі.
Це був його дебют серед дорослих у вазі 66 кілограмів.
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