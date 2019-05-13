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Волинський спортсмен виграв гран-прі на фестивалі бойових мистецтв

Волинський спортсмен виграв гран-прі на фестивалі бойових мистецтв
27 листопада у Харкові проходив фестиваль бойових мистецтв Madabattle. Участь у ньому взяв та переміг волинянин із села Деревок Іван Пасич.

Про це інформує газета "Нова життя".

Уперше фестиваль бойових мистецтв Madabattle проходив в червні 2020 року. А 27 листопада на одній із найпопулярніших мультиформатних майданчиків Східної України - Арт-заводі «Механіка. Інша земля», відбулися видовищні турніри з ММА в рамках другого фестивалю Madabattle. Свою майстерність на арені продемонстрували кращі спортсмени з усієї України.

Серед них – і волиняни: вихованці СК «Воїн» Іван Пасич та Андрій Місюк. У результаті запеклих боїв на фестивалі житель с. Деревок Іван Пасич став володарем гран-прі.

Це був його дебют серед дорослих у вазі 66 кілограмів.
Волинський спортсмен виграв гран-прі на фестивалі бойових мистецтв

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Теги: Деревок, гран-прі, перемога, спорстмен
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