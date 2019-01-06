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На дорогах і тротуарах Луцька працює снігоочисна техніка. ВІДЕО

На дорогах і тротуарах Луцька працює снігоочисна техніка. ВІДЕО
Надвечір суботи, 27 листопада, Луцьк засніжило. Відтак на дороги та тротуари міста виїхала снігоочисна техніка.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«Попри те, що синоптики не передавали такого снігу, зима в нашому місті не настала «несподівано».

Перший виїзд снігоочисної та посипальної техніки. 6 одиниць працює на дорогах та 11 одиниць на тротуарах.

Автомобіль на відео посипає дорогу сіллю», - йдеться в дописі.






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Теги: снігопад, снігоочисна техніка, дорога, тротуар
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