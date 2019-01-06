На дорогах і тротуарах Луцька працює снігоочисна техніка. ВІДЕО





Про це на своїй сторінці у Ігор Поліщук.



«Попри те, що синоптики не передавали такого снігу, зима в нашому місті не настала «несподівано».



Перший виїзд снігоочисної та посипальної техніки. 6 одиниць працює на дорогах та 11 одиниць на тротуарах.



Автомобіль на відео посипає дорогу сіллю», - йдеться в дописі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Надвечір суботи, 27 листопада, Луцьк засніжило. Відтак на дороги та тротуари міста виїхала снігоочисна техніка.Про це на своїй сторінці у facebook повідомив Луцький міський голова«Попри те, що синоптики не передавали такого снігу, зима в нашому місті не настала «несподівано».Перший виїзд снігоочисної та посипальної техніки. 6 одиниць працює на дорогах та 11 одиниць на тротуарах.Автомобіль на відео посипає дорогу сіллю», - йдеться в дописі.

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