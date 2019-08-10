Закривав у машині: під Києвом 56-річний чоловік ґвалтував двох неповнолітніх дівчат





До вироку суду чоловік перебуватиме в слідчому ізоляторі, повідомляє



Згідно з матеріалами слідства, чоловік розбещував та ґвалтував неповнолітніх дівчат в автомобілі.



Під час проведення першочергових слідчих дій поліція звинуватила зловмисника у розбещуванні, однак після збору усіх доказів був підтверджений факт зґвалтування.





Досудове розслідування проводиться за за ч.3, ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) та ч.1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України.



За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вишневому під Києвом суд обрав запобіжний захід 56-річному ґвалтівнику двох школярок.До вироку суду чоловік перебуватиме в слідчому ізоляторі, повідомляє пресслужба поліції Київщини Згідно з матеріалами слідства, чоловік розбещував та ґвалтував неповнолітніх дівчат в автомобілі.Під час проведення першочергових слідчих дій поліція звинуватила зловмисника у розбещуванні, однак після збору усіх доказів був підтверджений факт зґвалтування.Досудове розслідування проводиться за за ч.3, ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) та ч.1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України.За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

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