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Закривав у машині: під Києвом 56-річний чоловік ґвалтував двох неповнолітніх дівчат

Закривав у машині: під Києвом 56-річний чоловік ґвалтував двох неповнолітніх дівчат
У Вишневому під Києвом суд обрав запобіжний захід 56-річному ґвалтівнику двох школярок.

До вироку суду чоловік перебуватиме в слідчому ізоляторі, повідомляє пресслужба поліції Київщини.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік розбещував та ґвалтував неповнолітніх дівчат в автомобілі.

Під час проведення першочергових слідчих дій поліція звинуватила зловмисника у розбещуванні, однак після збору усіх доказів був підтверджений факт зґвалтування.

Закривав у машині: під Києвом 56-річний чоловік ґвалтував двох неповнолітніх дівчат

Досудове розслідування проводиться за за ч.3, ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) та ч.1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України.

За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

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Теги: поліція, зґвалтування, неповнолітні
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