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У волинському селі на декілька днів відключать газ

У волинському селі на декілька днів відключать газ
1-4 грудня 2020 року фахівці АТ «Волиньгаз» проведуть реконструкцію газопроводів-вводів житлових будинків у селі Ржищів Горохівського району.

Про це інформує АТ «Волиньгаз».

У зв'язку з цим у населеному пункті тимчасово припинять газопостачання з 08:00 год. 1 грудня 2020 року по 17:00 год. 4 грудня 2020 року.

Для проведення планових робіт із редизайну (реконструкції) систем газопостачання, власникам необхідно знаходитись у своїх помешканнях.

"Також просимо перекрити крани перед газовим обладнанням.

Будьте обережні та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!", - наголошують у газовій компанії.

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Теги: Ржищів, газ, відключення
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