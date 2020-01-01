У волинському селі на декілька днів відключать газ





Про це інформує



У зв'язку з цим у населеному пункті тимчасово припинять газопостачання з 08:00 год. 1 грудня 2020 року по 17:00 год. 4 грудня 2020 року.



Для проведення планових робіт із редизайну (реконструкції) систем газопостачання, власникам необхідно знаходитись у своїх помешканнях.



"Також просимо перекрити крани перед газовим обладнанням.



Будьте обережні та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!", - наголошують у газовій компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1-4 грудня 2020 року фахівці АТ «Волиньгаз» проведуть реконструкцію газопроводів-вводів житлових будинків у селі Ржищів Горохівського району.Про це інформує АТ «Волиньгаз» У зв'язку з цим у населеному пункті тимчасово припинять газопостачання з 08:00 год. 1 грудня 2020 року по 17:00 год. 4 грудня 2020 року.Для проведення планових робіт із редизайну (реконструкції) систем газопостачання, власникам необхідно знаходитись у своїх помешканнях."Також просимо перекрити крани перед газовим обладнанням.Будьте обережні та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті!", - наголошують у газовій компанії.

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