Повідомили коронавірусну статистику за останню добу





Про це Максим Степанов.



Також за минулу добу госпіталізували – 1 561 особу; виявили 120 летальних випадків; одужало – 4 243 особи; здійсненили 49 180 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 39 233, методом ІФА – 9 947).



За весь час пандемії в Україні захворіло – 722 679 осіб; одужало – 339 378 осіб; летальних випадків виявили – 12 213; провели ПЛР-тестувань – 4 502 482.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.



Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ – 69 018 випадків;

Вінницька область – 17 272 випадки;

Волинська область – 23 905 випадків;

Дніпропетровська область – 37 651 випадок;

Донецька область – 22 602 випадки;

Житомирська область – 29 590 випадків;

Закарпатська область – 23 065 випадків;

Запорізька область – 30 150 випадків;

Івано-Франківська область – 35 930 випадків;

Київська область – 36 996 випадків;

Кіровоградська область – 5 085 випадків;

Луганська область – 6 239 випадків;

Львівська область – 45 636 випадків;

Миколаївська область – 18 173 випадки;

Одеська область – 44 131 випадок;

Полтавська область – 21 779 випадків;

Рівненська область – 30 807 випадків;

Сумська область – 28 185 випадків;

Тернопільська область – 27 662 випадки;

Харківська область – 55 221 випадок;

Херсонська область – 10 009 випадків;

Хмельницька область – 29 419 випадків;

Черкаська область – 22 529 випадків;

Чернівецька область – 33 512 випадків;

Чернігівська область – 18 113 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 978 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 29 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'я УкраїниТакож за минулу добу госпіталізували – 1 561 особу; виявили 120 летальних випадків; одужало – 4 243 особи; здійсненили 49 180 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 39 233, методом ІФА – 9 947).За весь час пандемії в Україні захворіло – 722 679 осіб; одужало – 339 378 осіб; летальних випадків виявили – 12 213; провели ПЛР-тестувань – 4 502 482.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 69 018 випадків;Вінницька область – 17 272 випадки;Волинська область – 23 905 випадків;Дніпропетровська область – 37 651 випадок;Донецька область – 22 602 випадки;Житомирська область – 29 590 випадків;Закарпатська область – 23 065 випадків;Запорізька область – 30 150 випадків;Івано-Франківська область – 35 930 випадків;Київська область – 36 996 випадків;Кіровоградська область – 5 085 випадків;Луганська область – 6 239 випадків;Львівська область – 45 636 випадків;Миколаївська область – 18 173 випадки;Одеська область – 44 131 випадок;Полтавська область – 21 779 випадків;Рівненська область – 30 807 випадків;Сумська область – 28 185 випадків;Тернопільська область – 27 662 випадки;Харківська область – 55 221 випадок;Херсонська область – 10 009 випадків;Хмельницька область – 29 419 випадків;Черкаська область – 22 529 випадків;Чернівецька область – 33 512 випадків;Чернігівська область – 18 113 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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