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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили коронавірусну статистику за останню добу

Повідомили коронавірусну статистику за останню добу
12 978 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 29 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за минулу добу госпіталізували – 1 561 особу; виявили 120 летальних випадків; одужало – 4 243 особи; здійсненили 49 180 тестувань за добу (зокрема методом ПЛР – 39 233, методом ІФА – 9 947).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 722 679 осіб; одужало – 339 378 осіб; летальних випадків виявили – 12 213; провели ПЛР-тестувань – 4 502 482.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 69 018 випадків;
Вінницька область – 17 272 випадки;
Волинська область – 23 905 випадків;
Дніпропетровська область – 37 651 випадок;
Донецька область – 22 602 випадки;
Житомирська область – 29 590 випадків;
Закарпатська область – 23 065 випадків;
Запорізька область – 30 150 випадків;
Івано-Франківська область – 35 930 випадків;
Київська область – 36 996 випадків;
Кіровоградська область – 5 085 випадків;
Луганська область – 6 239 випадків;
Львівська область – 45 636 випадків;
Миколаївська область – 18 173 випадки;
Одеська область – 44 131 випадок;
Полтавська область – 21 779 випадків;
Рівненська область – 30 807 випадків;
Сумська область – 28 185 випадків;
Тернопільська область – 27 662 випадки;
Харківська область – 55 221 випадок;
Херсонська область – 10 009 випадків;
Хмельницька область – 29 419 випадків;
Черкаська область – 22 529 випадків;
Чернівецька область – 33 512 випадків;
Чернігівська область – 18 113 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.




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Теги: коронавірус, Україна, Волинь, статистика, хвороба, смерть, вірус
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