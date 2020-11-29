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29 листопада у християн всього світу починається Різдвяний піст: традиції та прикмети у цей день

29 листопада у християн всього світу починається Різдвяний піст: традиції та прикмети у цей день
Різдвяний піст у православних розпочинається 28 листопада і закінчується 6 січня – у переддень Різдва. У католиків же цей піст називається Адвент. Дата події унікальна для кожного року. У 2020 році ця дата - 29 листопада і завершується 24 грудня.

Також cьогодні у світі відзначають Міжнародний день Біблії, – пише видання «ОГО».

Тривалість Адвенту близько чотирьох тижнів, що включає, як правило, 4 неділі, іншими словами, 3 повні тижні з додаванням від 1 до 6 днів в залежності від того, на який день тижня припадає Різдво. Під час Адвенту в храмах вранці служать Святу Месу на честь Пресвятої Діви Марії.

Мета Різдвяного посту – духовне очищення через покаяння, молитву, стриманість у їжі та зустріч свята Різдва з чистою душею.

29 листопада у християн всього світу починається Різдвяний піст: традиції та прикмети у цей день


За релігійним календарем сьогодні 29 листопада віряни святкують день Святого апостола і євангеліста Матвія, який іменований також Левієм. Був митарем та коли почув голос Ісуса Христа: “Іди за Мною”, залишив свою посаду і пішов за Спасителем. Згодом Матвій проповідував християнство і був страчений на території сучасної Грузії в римській фортеці Апасарос за проповідь. Традиційно Левія Матвія вважають автором Євангелія від Матвія, яке було написане арамійською мовою.

Що можна робити в Різдвяний піст

-Робити добро і присікати негативні емоції та вчинки.

-Пробачати образи.

-Сплачувати борги, що накопичилися, і віддячити за надану колись допомогу.

-Допомагати нужденним, хворим, тим, хто потрапив у біду.

-Молитися всією сім'єю і регулярно відвідувати храм.

-Проаналізувати свої діяння, подумати про гріхи і про їх спокуту.

-Приділити час читанню духовної літератури.

Що сьогодні не можна робити

Небажано важко фізично працювати. Не вдягайте червоне і не виглядайте в дзеркало, якщо не хочете накликати на себе біду. А якщо випадково вдягли річ навиворіт, то краще з дому не виходити - на вас чекають неприємності.

Народні прикмети на 29 листопада

Пішов сніг на Матвія – невдовзі чекайте хуртовини.

Сильний вітер – взимку будуть часті завірюхи і хуртовини.

Холодний день – зима теж буде суворою.

Тепла і дощова погода – зима буде теплою і м’якою.

Хмари низько йдуть – прикмета, що буде холоднеча.

Чим сильніше відлига, тим холоднішою зима буде.

29 листопада у християн всього світу починається Різдвяний піст: традиції та прикмети у цей день


Що сталося цього дня передає ТСН

1830 — у Варшаві почалось Листопадове повстання 1830—1831.

1899 — засновано іспанський футбольний клуб "Барселона".

1929 — американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелетів Південний полюс літаком.

1945 — Югославію проголошено Федеративною Народною Республікою

1947 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення про розділення підмандатної території Палестини і створення там незалежних єврейської й арабської держав. Наслідком цього рішення стала поява Держави Ізраїль.

1959 — церемонію вручення нагород "Ґреммі" вперше показали по американському телебаченню. Серед лауреатів були Френк Сінатра та Дюк Еллінґтон.

1963 — президент США Ліндон Джонсон підписав розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування замаху на президента Джона Кеннеді, вчиненого тиждень перед тим.

1990 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Іраку силу у разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року.

1994 — Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану 11 червня 1992 у Ріо-де-Жанейро.

1996 — міжнародний трибунал з колишньої Югославії виніс свій перший вирок. До 10 років тюремного ув’язнення був засуджений хорват Дражен Ердемович, визнаний винним у злочинах проти людяності під час громадянської війни в Боснії.

1999 — з метою запровадження атрибутів української державності Указом Президента № 1507/99 було постановлено, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України.

2007 — депутати від виборчих блоків БЮТ та "Наша Україна — Народна Самооборона" створили коаліцію у новообраній Верховній Раді 6-го скликання.

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Теги: 29 листопада, яке свято, Різдвяний піст, традиції, прикмети
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