29 листопада у християн всього світу починається Різдвяний піст: традиції та прикмети у цей день





Також cьогодні у світі відзначають Міжнародний день Біблії, – пише видання «



Тривалість Адвенту близько чотирьох тижнів, що включає, як правило, 4 неділі, іншими словами, 3 повні тижні з додаванням від 1 до 6 днів в залежності від того, на який день тижня припадає Різдво. Під час Адвенту в храмах вранці служать Святу Месу на честь Пресвятої Діви Марії.



Мета Різдвяного посту – духовне очищення через покаяння, молитву, стриманість у їжі та зустріч свята Різдва з чистою душею.







За релігійним календарем сьогодні 29 листопада віряни святкують день Святого апостола і євангеліста Матвія, який іменований також Левієм. Був митарем та коли почув голос Ісуса Христа: “Іди за Мною”, залишив свою посаду і пішов за Спасителем. Згодом Матвій проповідував християнство і був страчений на території сучасної Грузії в римській фортеці Апасарос за проповідь. Традиційно Левія Матвія вважають автором Євангелія від Матвія, яке було написане арамійською мовою.



Що можна робити в Різдвяний піст



-Робити добро і присікати негативні емоції та вчинки.



-Пробачати образи.



-Сплачувати борги, що накопичилися, і віддячити за надану колись допомогу.



-Допомагати нужденним, хворим, тим, хто потрапив у біду.



-Молитися всією сім'єю і регулярно відвідувати храм.



-Проаналізувати свої діяння, подумати про гріхи і про їх спокуту.



-Приділити час читанню духовної літератури.



Що сьогодні не можна робити



Небажано важко фізично працювати. Не вдягайте червоне і не виглядайте в дзеркало, якщо не хочете накликати на себе біду. А якщо випадково вдягли річ навиворіт, то краще з дому не виходити - на вас чекають неприємності.



Народні прикмети на 29 листопада



Пішов сніг на Матвія – невдовзі чекайте хуртовини.



Сильний вітер – взимку будуть часті завірюхи і хуртовини.



Холодний день – зима теж буде суворою.



Тепла і дощова погода – зима буде теплою і м’якою.



Хмари низько йдуть – прикмета, що буде холоднеча.



Чим сильніше відлига, тим холоднішою зима буде.







Що сталося цього дня передає



1830 — у Варшаві почалось Листопадове повстання 1830—1831.



1899 — засновано іспанський футбольний клуб "Барселона".



1929 — американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелетів Південний полюс літаком.



1945 — Югославію проголошено Федеративною Народною Республікою



1947 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення про розділення підмандатної території Палестини і створення там незалежних єврейської й арабської держав. Наслідком цього рішення стала поява Держави Ізраїль.



1959 — церемонію вручення нагород "Ґреммі" вперше показали по американському телебаченню. Серед лауреатів були Френк Сінатра та Дюк Еллінґтон.



1963 — президент США Ліндон Джонсон підписав розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування замаху на президента Джона Кеннеді, вчиненого тиждень перед тим.



1990 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Іраку силу у разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року.



1994 — Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану 11 червня 1992 у Ріо-де-Жанейро.



1996 — міжнародний трибунал з колишньої Югославії виніс свій перший вирок. До 10 років тюремного ув’язнення був засуджений хорват Дражен Ердемович, визнаний винним у злочинах проти людяності під час громадянської війни в Боснії.



1999 — з метою запровадження атрибутів української державності Указом Президента № 1507/99 було постановлено, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України.



2007 — депутати від виборчих блоків БЮТ та "Наша Україна — Народна Самооборона" створили коаліцію у новообраній Верховній Раді 6-го скликання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Різдвяний піст у православних розпочинається 28 листопада і закінчується 6 січня – у переддень Різдва. У католиків же цей піст називається Адвент. Дата події унікальна для кожного року. У 2020 році ця дата - 29 листопада і завершується 24 грудня.Також cьогодні у світі відзначають Міжнародний день Біблії, – пише видання « ОГО ».Тривалість Адвенту близько чотирьох тижнів, що включає, як правило, 4 неділі, іншими словами, 3 повні тижні з додаванням від 1 до 6 днів в залежності від того, на який день тижня припадає Різдво. Під час Адвенту в храмах вранці служать Святу Месу на честь Пресвятої Діви Марії.Мета Різдвяного посту – духовне очищення через покаяння, молитву, стриманість у їжі та зустріч свята Різдва з чистою душею.За релігійним календарем сьогодні 29 листопада віряни святкують день Святого апостола і євангеліста Матвія, який іменований також Левієм. Був митарем та коли почув голос Ісуса Христа: “Іди за Мною”, залишив свою посаду і пішов за Спасителем. Згодом Матвій проповідував християнство і був страчений на території сучасної Грузії в римській фортеці Апасарос за проповідь. Традиційно Левія Матвія вважають автором Євангелія від Матвія, яке було написане арамійською мовою.-Робити добро і присікати негативні емоції та вчинки.-Пробачати образи.-Сплачувати борги, що накопичилися, і віддячити за надану колись допомогу.-Допомагати нужденним, хворим, тим, хто потрапив у біду.-Молитися всією сім'єю і регулярно відвідувати храм.-Проаналізувати свої діяння, подумати про гріхи і про їх спокуту.-Приділити час читанню духовної літератури.Небажано важко фізично працювати. Не вдягайте червоне і не виглядайте в дзеркало, якщо не хочете накликати на себе біду. А якщо випадково вдягли річ навиворіт, то краще з дому не виходити - на вас чекають неприємності.Пішов сніг на Матвія – невдовзі чекайте хуртовини.Сильний вітер – взимку будуть часті завірюхи і хуртовини.Холодний день – зима теж буде суворою.Тепла і дощова погода – зима буде теплою і м’якою.Хмари низько йдуть – прикмета, що буде холоднеча.Чим сильніше відлига, тим холоднішою зима буде.передає ТСН 1830 — у Варшаві почалось Листопадове повстання 1830—1831.1899 — засновано іспанський футбольний клуб "Барселона".1929 — американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелетів Південний полюс літаком.1945 — Югославію проголошено Федеративною Народною Республікою1947 — Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення про розділення підмандатної території Палестини і створення там незалежних єврейської й арабської держав. Наслідком цього рішення стала поява Держави Ізраїль.1959 — церемонію вручення нагород "Ґреммі" вперше показали по американському телебаченню. Серед лауреатів були Френк Сінатра та Дюк Еллінґтон.1963 — президент США Ліндон Джонсон підписав розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування замаху на президента Джона Кеннеді, вчиненого тиждень перед тим.1990 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Іраку силу у разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року.1994 — Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану 11 червня 1992 у Ріо-де-Жанейро.1996 — міжнародний трибунал з колишньої Югославії виніс свій перший вирок. До 10 років тюремного ув’язнення був засуджений хорват Дражен Ердемович, визнаний винним у злочинах проти людяності під час громадянської війни в Боснії.1999 — з метою запровадження атрибутів української державності Указом Президента № 1507/99 було постановлено, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України.2007 — депутати від виборчих блоків БЮТ та "Наша Україна — Народна Самооборона" створили коаліцію у новообраній Верховній Раді 6-го скликання.

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