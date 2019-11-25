З податків на елітні авто Волинь отримала понад 2,6 мільйона
Сьогодні, 14:22
Місцеві бюджети Волині протягом десяти останніх місяців отримали понад 2,6 мільйона гривень транспортного податку.
Із загальної суми сплаченого транспортного податку 1,1 мільйона гривень – надходження міського бюджету Луцька. 714 тисяч гривень сплатили власники вартісних машин у Луцькому районі, – повідомляє пресслужба ДПС області.
«Сплата податків – конституційний обов’язок кожного громадянина», - наголошують у податковій службі краю.
Отож, власникам легкових авто, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (в 2020 році – 1,77 млн гривень), варто подбати про сплату транспортного податку.
Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік за кожний легковий автомобіль.
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Із загальної суми сплаченого транспортного податку 1,1 мільйона гривень – надходження міського бюджету Луцька. 714 тисяч гривень сплатили власники вартісних машин у Луцькому районі, – повідомляє пресслужба ДПС області.
«Сплата податків – конституційний обов’язок кожного громадянина», - наголошують у податковій службі краю.
Отож, власникам легкових авто, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (в 2020 році – 1,77 млн гривень), варто подбати про сплату транспортного податку.
Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік за кожний легковий автомобіль.
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