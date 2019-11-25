З податків на елітні авто Волинь отримала понад 2,6 мільйона

Місцеві бюджети Волині протягом десяти останніх місяців отримали понад 2,6 мільйона гривень транспортного податку.Із загальної суми сплаченого транспортного податку 1,1 мільйона гривень – надходження міського бюджету Луцька. 714 тисяч гривень сплатили власники вартісних машин у Луцькому районі, – повідомляє пресслужба ДПС області.«Сплата податків – конституційний обов’язок кожного громадянина», - наголошують у податковій службі краю.Отож, власникам легкових авто, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (в 2020 році – 1,77 млн гривень), варто подбати про сплату транспортного податку.Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік за кожний легковий автомобіль.